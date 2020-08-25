В Донецке открыли бюст Героя ДНР прославленного комбата Михаила Толстых

Бюст Гиви установлен на «Аллее Героев» в парке имени Ленинского комсомола Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 25 августа, в Донецке на «Аллее Героев» в парке имени Ленинского комсомола открыли бюст прославленному защитнику ДНР Гиви - Герою ДНР, командиру батальона «Сомали» Михаилу Толстых.

- Мы все помним Михаила как патриота, мужественного и сильного человека, хорошего командира. Хочу выразить благодарность родителям и близким Михаила за то, что у Донбасса был и есть настоящий герой – Гиви. Хочу поблагодарить сослуживцев его батальона, которые помнят и делают все возможное, чтобы и другие знали, что такое батальон «Сомали» и кто такой Гиви, - отметил Глава Республики Денис Пушилин, который принял участие в открытии бюста.

На Аллею Героев сегодня пришли не только руководители ДНР, но и родственники, друзья и боевые товарищи Михаила Толстых, жители Республики.

Напомним, полковник Михаил Толстых (позывной Гиви) прошел боевой путь от Славянска, принимал участие в обороне Иловайска и Снежного. Также известен операциями под Углегорском, Дебальцево и на юге Республики. Кульминацией военной карьеры Михаила Толстых стало взятие Донецкого аэропорта зимой 2015 года – за этот подвиг он был удостоен звания Героя ДНР. Погиб 8 февраля 2017 года в результате террористического акта.

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