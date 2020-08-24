«Цветные» революции начинаются кровью и рабством

Владимир Скобцов - знаменитый гражданский поэт Донбасса
Это стихотворение из Донецка 2014 года, обращенное к братьям белорусам. Мне трудно делить Русь на Малую, Белую и Великую. Русские, украинцы и белоруссы это один народ и любая беда наших братьев воспринимается мной, как собственная. В Беларуси сейчас совершается попытка экспорта "цветной" революции, эти революции кончаются кровью и рабством. И выгодны лишь врагам России. Россия это, действительно не страна, а цивилизация. Донбасс пережил эту беду на собственном опыте. Я очень надеюсь на мудрость белорусского народа и руководителей.
Не надо плакать над судьбой,
Прибереги души чернила,
Она тебе не изменила,
Она по-прежнему с тобой.
Звенит натянутой струной
Судьба, её не выбираем,
Между чистилищем и раем
Скажи спасибо, что живой.
Не надо плакать над страной,
Где слёзы ничего не значат,
Она, поверь мне, не заплачет
Ни над тобой, ни надо мной.
Незваным гостем в дом родной
Уже грядёт иной порядок,
Где человечины вкус сладок,
Скажи спасибо, что живой.
Не надо плакать над собой -
Солдатик, вышедший из комы,
Сказал, что там полно знакомых,
Как будто съездил он домой.
И над твоею головой
Склонился ангел поседевший -
Не ты один осиротевший,
Скажи спасибо, что живой!
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