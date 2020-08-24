«Цветные» революции начинаются кровью и рабством

Владимир Скобцов - знаменитый гражданский поэт Донбасса

Это стихотворение из Донецка 2014 года, обращенное к братьям белорусам. Мне трудно делить Русь на Малую, Белую и Великую. Русские, украинцы и белоруссы это один народ и любая беда наших братьев воспринимается мной, как собственная. В Беларуси сейчас совершается попытка экспорта "цветной" революции, эти революции кончаются кровью и рабством. И выгодны лишь врагам России. Россия это, действительно не страна, а цивилизация. Донбасс пережил эту беду на собственном опыте. Я очень надеюсь на мудрость белорусского народа и руководителей.

Не надо плакать над судьбой,

Прибереги души чернила,

Она тебе не изменила,

Она по-прежнему с тобой.

Звенит натянутой струной

Судьба, её не выбираем,

Между чистилищем и раем

Скажи спасибо, что живой.

Не надо плакать над страной,

Где слёзы ничего не значат,

Она, поверь мне, не заплачет

Ни над тобой, ни надо мной.

Незваным гостем в дом родной

Уже грядёт иной порядок,

Где человечины вкус сладок,

Скажи спасибо, что живой.

Не надо плакать над собой -

Солдатик, вышедший из комы,

Сказал, что там полно знакомых,

Как будто съездил он домой.

И над твоею головой

Склонился ангел поседевший -

Не ты один осиротевший,

Скажи спасибо, что живой!

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