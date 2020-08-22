Фоторепортаж: В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства»

В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В столице Донецкой Народной Республики прошел автопробег ко Дню Государственного Флага России. В нем поучаствовало около 100 автомобилистов. Условием для участия в автопробеге «Флаг моего государства» было наличие российского триколора, тем же у кого не нашлось такового, организаторы акции выдали флаги бесплатно.

В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Мы инициировали проведение автопробега и пригласили всех жителей Республики принять в нем участие, - говорит один из организаторов автопробега - заместитель руководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Евгения Коринец. - Колонна проследовала по маршруту от площади Ленина до «Мотеля».

В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Автоколонна начала формироваться с 9 часов утра. В 10 часов автомобилисты начал движение по проспекту Ильича в три ряда, согласно цветам государственного флага России. Маршрут координировался сотрудниками Госавтоинспекции и через радиоканал «Столица».

В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Мы все хотим быть с Россией. Сегодня мы решили выразить свою точку зрения в этом пробеге, а она состоит в том, что мы с Россией едины, – говорит участница акции Тамара Сергеева.

В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сегодня для нас большой праздник. У меня уже есть российский паспорт, поэтому для меня возможность в первый раз принять участие в таком пробеге, в качестве гражданина России, большая гордость. Еще хочется поздравить всех граждан Республики с Днем знамени нашей любимой Родины, - говорит участник пробега Павел Труш.

В Донецке прошел автопробег «Флаг моего государства» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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