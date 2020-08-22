Фоторепортаж: В Донецке прошел финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Республиканском спортивном комплексе «Олимпийском» прошли финальные игры Республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина. За победу сразились 24 дворовые команды в трех возрастных категориях.

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для молодежи Республики футбол - это важная и неотъемлемая часть жизни. Многие живут им каждый день и могут в перспективе выступать в лучших клубах Европы.

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Старт турниру 29 июля дал руководитель государства Денис Пушилин.

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Дворовой футбол был, есть и, обещаю вам, будет развиваться. Это только первый турнир. Глядя на ребят, которые играли сегодня, становится понятно, что без футбола Донбассу нельзя, он нужен для нашего подрастающего поколения, - сказал Денис Пушилин.

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Турнир проводился среди детских команд, по нескольким возрастным категориям: 9-10, 11-12 и 13-14 лет. Все это проходило в 3 этапа: на 1 этапе заявки на участие подали больше 250 команд со всех городов и районов. В результате квалификационных раундов во 2 этап прошли 102 команды и провели стыковые матчи в группах по результатам жеребьевки.

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Футбол был одним из первых видов спорта, которым начали заниматься наши соотечественники. Сегодня, продолжая эту прекрасную традицию, большое количество футболистов получили широкую известность. Я желаю вам, чтобы вы с честью и достоинством пронесли те достижения, которые наши земляки добились в футболе, - обратился к участникам финального этапа министр молодежи спорта и туризма Александр Громаков.

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Стоит отметить, что на «Олимпийском» в свое время играла Барселона, Марсель, Вердер, Ювентус и прочие локомотивы европейского футбола.

Финал республиканского турнира по дворовому футболу на Кубок Дениса Пушилина Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Финалистов награждал Глава Республики Денис Пушилин, министр спорта Александр Громаков и прославленный футболист «Шахтера» Виктор Звягинцев. Первые места заняли: «Звездочка» и «Надежда-Титан» из Макеевки и «Барса» из Буденновского района Донецка. Также была отмечена единственная в турнире девушка из харцызского «Арсенала».

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