Правозащитники рассказали, как пенсионеров из Луганска обманули на Украине с тестированием на коронавирус

Жители ЛНР по дороге на Украину пересекают КПВВ «Станица Луганская», а потом отправляются на двухнедельную самоизоляцию. Фото: БФ «Право на защиту»

Супруги-пенсионеры из Луганска оказались едва не угодили под большие штрафные санкции из-за того, что «не у тех» прошли тестирование на коронавирус. Об этой поучительной истории рассказали в украинском благотворительном фонде «Право на защиту».

18 августа за помощью к волонтерам фонда обратилась пожилая пара. Несколько дней назад люди перешли на территорию Украины через КПВВ «Станица Луганская» и собирались через день вернуться домой в ЛНР.

- Чтобы избежать 14-дневной самоизоляции, решили пройти тест на COVID-19. В одной из частных лабораторий им предложили прохождение теста дешевле и без очередей. Люди согласились и заплатили каждый по 700 гривен (1800 рублей). Когда же вернулись на пункт пропуска, оказалось, что лаборатория было не верифицирована, а ее результаты не могут быть использованы для прекращения самоизоляции, – поделились подробностями правозащитники.

По словам волонтеров, когда женщина об этом узнала, ей стало плохо – пришлось оказывать медицинскую помощь. Ведь за нарушение режима предусмотрен штраф в 17 тысяч гривен (42 500 рублей). В итоге супруги вынуждены были заплатить еще по 2820 гривен (7000 рублей) за срочное тестирование уже в авторизованном учреждении и ждать более суток результаты. Только после получения нужной справки люди смогли вернуться домой.

- Такие случаи не редкость, поэтому обращаем ваше внимание на то, что досрочное прекращение самоизоляции в связи с пересечением КПВВ возможно лишь по результатам исследования в верифицированных лабораториях, – отметили правозащитники.

Перечень верифицированных лабораторий есть на сайте Центра общественного здоровья Минздрава Украины. А на КПВВ «Станица Луганская» в начале августа установили вагончик, где жители ЛНР могут за 1225 гривен пройти тестирование на COVID-19. Результат предоставляют через 48 часов после поступления образцов в лабораторию. Но до его получения и до подтверждения в приложении «Дій вдома» («Действуй дома») человек должен находиться в месте самоизоляции.

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