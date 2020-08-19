В ЛНР по подозрению в коррупции задержана и.о. министра промышленности и торговли Ирина Деркач

Деркач подозревают в коррупции. Фото: trudgor.su

В Луганской Народной Республике задержали исполняющую обязанности министра промышленности и торговли Ирину Деркач Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности ЛНР.

- Следственным отделом МГБ в отношении Деркач Ирины Петровны возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 350 Уголовного кодекса ЛНР. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МГБ выявили и задокументировали факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны Ирины Деркач. Она была задержана по подозрению в коррупции.

- Так как действовала в ущерб экономической безопасности Республики, лоббируя интересы отдельных коммерческих структур, - отметили мингосбезопасности. - МГБ проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к коррупционным схемам.

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