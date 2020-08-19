Обокрал своего отца: В Горловке задержали вора

Общая сумма кражи - больше 200 тысяч рублей. Фото: МВД ДНР

В Калининском районе Горловки задержали вора. Им оказался ранее судимый, склонный к употреблению наркотических средств 30-летний местный житель. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Он похищал и продавал имущество своего отца, - говорят правоохранители. - Горе-сыну грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские рассказывают, что на протяжении нескольких месяцев мужчина выносил из родительской квартиры коллекционные предметы из фарфора, фотоаппаратуру, медали, ордена, иконы, часы, знаки и значки, бронзовые кресты - на общую сумму ущерба больше 200 тысяч рублей.

- Также установлена причастность фигуранта к совершению кражи бытовой техники из квартиры отца в другом районе города, - сообщил старший следователь СО Калининского РО Горловского ГУ МВД ДНР Максим Лукин. – Похищенное имущество возвращено частично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители придумывают способы уйти с дистанции

Обучение вне школы оказалось очень трудным (подробности)