Родители придумывают способы уйти с дистанции

Как будет проходить учебный год - еще не ясно. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Республике школы готовы принять учеников, вот только никто не знает – что нас ждет завтра. Как будет вести себя новая коронавирусная инфекция? Сейчас, в среднем, плюс 30 случаев в сутки. А что будет, когда коронавирус наложится на традиционное ОРВИ?

- Мне, как отцу троих детей, дистанционка напомнила о семейной жизни, когда у жены болит голова, но дело не в интиме, - говорит психотерапевт, к.м.н. Виктор Смирненко. – После двух недель супруга начала буквально выть от заданий. Понятно, она хотела исполнять все как можно лучше. Потому как дети с мученичиским взглядом просто показывали сообщение на телефоне и просили помочь. Отказать нельзя! У меня в это время хватало работы, так что вся нагрузка легла на жену. Сначала у нее начала болеть голова, потом она нашла тайные (потому как собираться было нельзя) занятия йогой в парке Ленкома. Помогать в учебе пришлось мне. Крыша буквально поехала от составления кроссворда по биологии. Нужно было по максимуму пересечений, а у меня только одно получалось!

«КП» пообщалась и с учителями, которые «доводили учебный год» на дистанционке.

- Не дай бог нам так и дальше работать, - говорит Мария Васильевна. – Родители сначала хоть как – то помогали, а потом искали способы уйти от помощи детям. Да ни один ребенок, особенно активный, не сможет вытянуть то, что мы даем. У меня уже 25 лет стажа. И я знаю – любые знания нужно окрашивать в личном общении с учеником. Иначе, даже для самого усидчивого, все превратится в рутину, и учиться вообще не захочется. Контроль – это очень важно для нас. Как только ребенок начнет ошибаться – нужно мягко перестроит его логику. Но как это сделать дистанционно? Слово «мягко» - ключевое. А ведь ошибки могут засесть в памяти надолго! Я не осуждаю родителей, которые не могут помогать детям. Да и не должны. Иначе, зачем мы, педагоги, учились?

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