Филармония Донецка провела флешмоб в торговом центре «Донецк Сити»

Донецкая филармония подарила дончанам очередной сюрприз. Фото: filarmonia-donetsk.ru

В честь дня музыки сегодня в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити» артисты донецкой филармонии совместно с дончанами провели флешмоб.

Все вместе они исполнили песню «Спят курганы темные». Одна из самых любимых композиций дончан собрала много слушателей, которые тоже включились в исполнение.

- До слез трогательно и красиво! Донбасс всегда был супер - музыкальным краем! И никогда он не станет на колени, - высказала свои эмоции Людмила Кукузенко.

И это действительно так. Ранее вокалистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна с патриотической песней о Донбассе в стиле рок завоевали Гран-при конкурса «Огни Кремлевской Москвы».

В состав жюри под председательством народной артистки России Людмилы Сафоновой вошли известные деятели культуры и искусств, представители шоу-бизнеса, профессиональные режиссеры, композиторы, вокалисты, а также опытные педагоги и искусствоведы.

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