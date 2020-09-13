«Россия с нами И с нами Бог!» Интернет взорвала новая песня о Донбассе

Авторы и исполнители - в студии Первого Республиканского Телеканала. ФОТО: Личный архив В. Скобцова
Интернет - пространство продолжает потрясать миллионными просмотрами песня "Донбасс за нами", написанная к 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков замечательными дончанами - поэтом Владимиром Скобцовым и композитором Михаилом Хохловым. Исполнили песню солистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Маргарита Лисовина и Наталья Качура.
"Комсомольская Правда" встретилась с автором стихов, поэтом, которого Юнна Мориц называет легендарным Орфеем Донбасса, Владимиром Скобцовым.
- У всех сегодня на слуху "Донбасс за нами", настоящий русский рок, прекрасно исполненный дончанами. Расскажите нашим читателям об этой песне, как автор стихов, послуживших основой музыкального произведения
- Я прежде всего русский поэт. Россия больше, чем страна, Россия это цивилизация, основой которой является великое русское Слово. Язык есть Бог, как сказал Иосиф Бродский, именно язык определяет наши мысли и поведение. Русский язык изначально не предполагает предательства родины. Все, что я пишу относится к гражданской поэзии.
С первых дней войны на Донбассе моя главная задача - открыть миру глаза на происходящее и поддержать честных и простых людей - народ моего непокоренного края. Песня "Донбасс за нами" создана для этого. Музыку написал Михаил Хохлов, исполнили солистки МДТ им. М.Бровуна Наталья Качура и Маргарита Лисовина. На мой взгляд замечательно. Это коллективный труд и мне это очень нравится.
- Как поэт видит происходящее на Донбассе, какими словами вы это опишите?
- Отстояв свое право на родной русский язык, историческую память и культуру, антифашистское Сопротивление Донбасса побеждает и живёт в условиях непрекращающихся боевых действий. Некоторые считают, что война в Донбассе закончилась, чего, мягко говоря, не происходит. Взрослые мужчины Украины, давшие присягу защищать детей и стариков, методично убивают их на Донбассе. Убивают за то, что народ посмел воспользоваться священным правом на самоопределение.
- Что вы скажете нашим читателям не только на Донбассе, но и в России?
- Мир не делится на восток и запад, мир делится на людей и нелюдей. Когда в Одессе жгут людей живьём под аплодисменты телестудии в прямом эфире, когда украинские солдаты убивают детей Донбасса, ты обязан кричать об этом на весь мир. Если ты человек. Если нет, то и жить не стоит.
Владимир Скобцов возрождает гражданскую поэзию
ТЕКСТ ПЕСНИ Владимир Скобцов
ДОНБАСС ЗА НАМИ
Проснулся Зверь в кромешной темноте
И Богу была названа цена,
Прогнулись все - и братья во Христе,
Прогнулось всё, но не моя страна.
Был урожайным високосный год
И кровью смерть была пьяным-пьяна,
От туч свинцовых гнулся небосвод,
Прогнулось всё, но не моя страна.
Припев:
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Москва за нами
И с нами Бог! В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Россия с нами
И с нами Бог!
Здесь памяти не предали отцов,
Здесь не отдали дедовской земли,
Какой ценою - не отыщешь слов,
Здесь за Отчизну жизнь не берегли.
И снова сила русская в руках,
И жизнь, и смерть за Родину красна,
Стоит и держит небосвод в веках
Моя непокорённая страна.
Припев:
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Донбасс за нами,
И с нами Бог!
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Россия с нами,
И с нами Бог!
Пусть суждено погибнуть на кресте,
Но на колени не поставить нас,
В кровавом полюшке один за всех
Стоит и держит небосвод Донбасс.
Припев:
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Донбасс за нами,
И с нами Бог!
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Россия с нами,
И с нами Бог!
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