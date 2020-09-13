«Россия с нами И с нами Бог!» Интернет взорвала новая песня о Донбассе

Авторы и исполнители - в студии Первого Республиканского Телеканала. ФОТО: Личный архив В. Скобцова

Интернет - пространство продолжает потрясать миллионными просмотрами песня "Донбасс за нами", написанная к 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков замечательными дончанами - поэтом Владимиром Скобцовым и композитором Михаилом Хохловым. Исполнили песню солистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Маргарита Лисовина и Наталья Качура.

"Комсомольская Правда" встретилась с автором стихов, поэтом, которого Юнна Мориц называет легендарным Орфеем Донбасса, Владимиром Скобцовым.

- У всех сегодня на слуху "Донбасс за нами", настоящий русский рок, прекрасно исполненный дончанами. Расскажите нашим читателям об этой песне, как автор стихов, послуживших основой музыкального произведения

- Я прежде всего русский поэт. Россия больше, чем страна, Россия это цивилизация, основой которой является великое русское Слово. Язык есть Бог, как сказал Иосиф Бродский, именно язык определяет наши мысли и поведение. Русский язык изначально не предполагает предательства родины. Все, что я пишу относится к гражданской поэзии.

С первых дней войны на Донбассе моя главная задача - открыть миру глаза на происходящее и поддержать честных и простых людей - народ моего непокоренного края. Песня "Донбасс за нами" создана для этого. Музыку написал Михаил Хохлов, исполнили солистки МДТ им. М.Бровуна Наталья Качура и Маргарита Лисовина. На мой взгляд замечательно. Это коллективный труд и мне это очень нравится.

- Как поэт видит происходящее на Донбассе, какими словами вы это опишите?

- Отстояв свое право на родной русский язык, историческую память и культуру, антифашистское Сопротивление Донбасса побеждает и живёт в условиях непрекращающихся боевых действий. Некоторые считают, что война в Донбассе закончилась, чего, мягко говоря, не происходит. Взрослые мужчины Украины, давшие присягу защищать детей и стариков, методично убивают их на Донбассе. Убивают за то, что народ посмел воспользоваться священным правом на самоопределение.

- Что вы скажете нашим читателям не только на Донбассе, но и в России?

- Мир не делится на восток и запад, мир делится на людей и нелюдей. Когда в Одессе жгут людей живьём под аплодисменты телестудии в прямом эфире, когда украинские солдаты убивают детей Донбасса, ты обязан кричать об этом на весь мир. Если ты человек. Если нет, то и жить не стоит.

Владимир Скобцов возрождает гражданскую поэзию

ТЕКСТ ПЕСНИ Владимир Скобцов

ДОНБАСС ЗА НАМИ

Проснулся Зверь в кромешной темноте

И Богу была названа цена,

Прогнулись все - и братья во Христе,

Прогнулось всё, но не моя страна.

Был урожайным високосный год

И кровью смерть была пьяным-пьяна,

От туч свинцовых гнулся небосвод,

Прогнулось всё, но не моя страна.

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Москва за нами

И с нами Бог! В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами

И с нами Бог!

Здесь памяти не предали отцов,

Здесь не отдали дедовской земли,

Какой ценою - не отыщешь слов,

Здесь за Отчизну жизнь не берегли.

И снова сила русская в руках,

И жизнь, и смерть за Родину красна,

Стоит и держит небосвод в веках

Моя непокорённая страна.

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами,

И с нами Бог!

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!

Пусть суждено погибнуть на кресте,

Но на колени не поставить нас,

В кровавом полюшке один за всех

Стоит и держит небосвод Донбасс.

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами,

И с нами Бог!

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!

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