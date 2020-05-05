Поэт Владимир Скобцов: Герои все те, кто не бросил свою Родину в час испытаний

Накануне Дня Победы "Комсомолка" встретилась с известным дончанином - человеком, который, в отличии от некоторых его соратников, не предал идеи Русского мира, Великой Победы и те ценности, ради которых строились барикады в 2014 - ом.

- Как Великая Отечественная война коснулась вашей семьи?

- Великая Отечественная война коснулась всех и нашей семьи в том числе. Мой отец был моряком-подводником, защищавшим Ленинград. Сначала на подлодке "Щука", затем в морской пехоте, которую немцы называли "черная смерть". Повзрослев, я понял, как это происходило на самом деле. На фронте не хватало пехоты и моряков отправили на сушу. У подводников не было опыта войны в окопах. Они шли в атаку, не пригибаясь, и били немца в рукопашной. Моряки презирали смерть. Это подвиг духа русского народа, по-другому не назовешь. Отец вернулся с войны живой. Двоюродный дед заживо сгорел в танке... Никогда этого не забуду и никогда не прощу, нельзя такое прощать и забывать нельзя.

Леонид Скобцов. ФОТО: Личный архив В. Скобцова

- Заставляет ли по - иному нынешняя война воспринимать события тех лет?

- Да, я на собственном опыте осознал, сколько боли и крови приносит война, и какой ценой наш народ оплатил Победу. Как только мы забываем о войне, она возвращается вновь. Этот закон должны преподавать в учебных заведениях, чем сейчас и занимаются преподаватели гуманитарных дисциплин и Русский центр нашего Донецкого национального университета.

- О чем говорит отношение Украины ко Дню Победы?

- В составе СССР и благодаря присоединенному к ней сто лет назад русскому кормильцу-Донбассу, Украина была процветающей мирной республикой. Отколовшаяся от России Украина стала страной победившего нацизма, сжигающей людей в Одессе и убивающей мирных жителей на моей Родине. Эта черная страница в истории человечества должна быть перевернута международным трибуналом. Только так и не иначе. Военные преступления не имеют срока давности.

- День Победы и День Республики разделяют два дня, это случайность или нет?

- Есть ли в этом мистика, станет ясно, когда закончится война. А пока она продолжается, все силы мы должны отдавать Победе. Победа будет за нами. Здесь мне все ясно.

- Как в Великой Отечественной, так и в нынешней Саур-Могила стала местом подвига защитников нашей Родины. Почему так?

- Саур-Могила не просто господствующая высота, с древних времен это территория битвы за Россию и XXI век тому подтверждение. Подвиг советского солдата повторили защитники Донбасса. Ни в коем случае нельзя забывать это. Теперь Саур-Могила мемориал и нашей войны, память о великом подвиге защитников Родины.

. - Ваши воспоминания о Дне Победы в 2014 году?

- В 2014-м мы отмечали День Победы у моего друга, офицера Советской Армии. Подняв тост за Победу, я понял, что не могу сдержать слёз. Друг тоже. Рядом в поселке началась стрельба, мы поднялись, чтобы рвануть туда, но все стихло. Пришли соседи и рассказали, что наши взяли украинскую диверсионную группу. Ярость и слезы на глазах - все мои воспоминания о том дне.

Юнна Мориц называет Владимира Скобцова легендарным Орфеем Донбасса. ФОТО: Личный архив В. Скобцова

- Кто из ваших знакомых защитников Республики являются героями и кто в Великую Отечественную?

- Герои все те, кто не бросил свою Родину в час испытаний. Прежде всего это те, кто взяли в руки оружие и не дают закатать нас в асфальт, а также те, кто лечат, убирают улицы, пекут хлеб, шахтеры, рабочие, люди науки и творчества, журналисты, которые пишут правду - то есть весь наш народ. И в моём родном Донецком национальном университете, самом крупном ВУЗе Республики, работают и учатся те, кто не предал свою Родину, герои. Так было в Великую Отечественную войну, так есть и сейчас. И прославлять мы должны именно народ, великий Народ Донбасса.

ДОСЬЕ «КП»

Скобцов Владимир Леонидович (род. 11 октября 1959 года, Сталино) — русский поэт, прозаик, бард, которого Юнна Мориц называет легендарным Орфеем Донбасса. Один из организаторов и член совета правления Союза писателей Донецкой Народной Республики, член Союза писателей России, Луганской Народной Республики, Республики Крым, руководитель культурно-патриотического проекта "Большой Донбасс", лауреат многих премий. Живёт и работает в Донецке, помощник ректора Донецкого национального университета.

Я запомнил каждого в лицо

Владимир Скобцов

Я запомнил каждого в лицо,

я запомнил всех по именам,

тех, кто на девятое с отцом

за Победу пили стоя и до дна.

В этот праздник были все пьяны,

не увидев это, не поймёшь,

пелись песни о

наличии страны,

той, что мы проспали ни за грош.

Ещё молоды все были и сильны

и казалось, будут на века,

в самом сердце победителя войны

пели даже тромбы из ЦК.

Кто же вас, так взятых на излом,

научил не плакать от потерь,

не рыдали вы за праздничным столом,

почему же плачу я теперь?

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