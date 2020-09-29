Песня, взорвавшая интернет - «Донбасс за нами», получила Гран-при российского конкурса

Песня стала настоящим гимном Донбасса. Фото: скрин клипа https://www.youtube.com/watch?v=BFWll8yYyWI

Вокалистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна с патриотической песней о Донбассе в стиле рок завоевали Гран-при конкурса «Огни Кремлевской Москвы».

- Русский патриотический рок «Донбасс за нами», покоривший просторы интернета и получивший миллионы просмотров в разных странах мира, по достоинству оценен профессионалами. По итогам Московского открытого конкурса-фестиваля «Огни Кремлевской Москвы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вокалистки МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Качура и Маргарита Лисовина завоевали Гран-при, — сообщили в пресс-службе муздрамы.

Уточняется, что в состав жюри под председательством народной артистки России Людмилы Сафоновой вошли известные деятели культуры и искусств, представители шоу-бизнеса, профессиональные режиссеры, композиторы, вокалисты, а также опытные педагоги и искусствоведы.

Композиция буквально «взорвала» интернет – всего за два дня ролик набрал более 60 тысяч просмотров в YouTube.

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