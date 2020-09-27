ВСУ открыли огонь по горловскому и мариупольскому направлениям

В предыдущие сутки было всего три нарушения режима прекращения огня. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

За прошедшие сутки, по данным Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, войска Украины открыли шесть раз огонь по населенным пунктам Республики в горловском и мариупольском направлениях.

— За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – шесть раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – пять единиц, — говорится в сообщении.

Также в Представительстве добавили, что под огнем оказался поселок Доломитное, который находится в окрестностях Горловки, а также Новая Таврия на юге ДНР. Силовики использовали минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский приехал: Украинские военные не случайно подожгли дома жителей Горловки

Обстрелы произошли как раз перед посещением президентом пункта пропуска, расположенного недалеко от прифронтового города (подробнее)

Стало известно, сколько жителей Донбасса заберут в украинскую армию

На Украине проходит осенний призыв на срочную военную службу (подробнее)