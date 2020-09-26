Стало известно, сколько жителей Донбасса заберут в украинскую армию

Спустя время многие из новобранцев могут оказаться на передовой в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Правительство Украины определило численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре 2020 года. В списках оказались и жители подконтрольного Киеву Донбасса.

По информации Министерства обороны Украины в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будут отправлены 13 570 человек из всех регионов незалежной. В Донецкой области призыву подлежат 393 человека, в Луганской – 228 человек. Всего 621 человек.

Спустя время многие из них могут оказаться на передовой в Донбассе и участвовать в обстрелах защитников и мирных жителей ДНР и ЛНР. Киевские власти с подачи американских кураторов вот уже шесть лет стремятся «повязать кровью» как можно больше жителей.

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