Киевским властям и американским кукловодам удалось повязать кровью сотни тысяч жителей Украины. Фото: Пресс-центр штаба ООС

На учете в органах социальной защиты населения Украины состоят свыше 460 тысяч участников боевых действий. В том числе около 400 тысяч ветеранов, которые воевали в Донбассе. Такие данные приводят в министерстве по делам ветеранов Украины.

- На 1 сентября 2020 года комиссиями различных министерств и ведомств по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий в Минветеранов предоставлена информация о 398 941 лице, получившем статус участника боевых действий (УБД), - говорится в сообщении.

Причем статус УБД в незалежной получают и добровольцы, которые действовали в составе добробатов. Жители Донбасса прозвали их карателями за патологическую жестокость.

Но самое страшное, что киевским властям и американским кукловодам удалось повязать кровью сотни тысяч жителей Украины. Растянувшаяся на многие годы война только способствует росту национализма в стране.

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