Украина обстреляла село Луганское под Донецком

Перемирие снова нарушено. Фото: Штаб "ООС"

Украинские военные сегодня днем открыли огонь по району прифронтового села Луганское под Донецком.

Стрельба зафиксирована в 14:50 по местному времени со стороны подконтрольного украинским войскам поселка Новомихайловка. Было три выстрела из стрелкового оружия.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мы сообщали, что интенсивность обстрелов со стороны Украины выросла в семь раз.

На последней Прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным дончане выразили недоверие Минским соглашениям из-за их неэффективности и постоянных нарушений Украиной.

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