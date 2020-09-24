Украина обстреляла село Луганское под Донецком

Перемирие снова нарушено. Фото: Штаб "ООС"
Украинские военные сегодня днем открыли огонь по району прифронтового села Луганское под Донецком.
Стрельба зафиксирована в 14:50 по местному времени со стороны подконтрольного украинским войскам поселка Новомихайловка. Было три выстрела из стрелкового оружия.
С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов.
Ранее мы сообщали, что интенсивность обстрелов со стороны Украины выросла в семь раз.
На последней Прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным дончане выразили недоверие Минским соглашениям из-за их неэффективности и постоянных нарушений Украиной.
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