В ДНР будут развивать индустрию путешествий

Сплавы по рекам стали популярнее. ФОТО: Наталья ЧУМАКОВА

В этом центре можно будет забронировать номера в иностранных гостиницах, купить авиа и ж – д билеты. Это очень удобно, считают дончане. Ведь во многих отелях и пансионатах могут потребовать предоплату, а кредитные карточки РФ есть далеко не у всех.

Пеший поход - лекарство от городской суеты. ФОТО: Наталья ЧУМАКОВА

- Центр развития туризма (ЦРТ) – государственная структура. Его цель - развитие внутреннего и въездного туризма на территории Донецкой Народной Республики. Он будет заниматься и международным туризмом, – рассказывают в министерстве молодежи, спорта и туризма.

Принимать иностранные делегации и представлять Республику на международных форумах тоже будет ЦРТ.

Турпоход в Зуевке. ФОТО: Наталья ЧУМАКОВА

И все же главной задачей центра будет развитие местного туризма. Рабочая группа уже сформировала экскурсионные маршруты, разработала путеводители и карты.

- У нас есть, что посмотреть, - говорят в министерстве. – Это и Меотида, Зуевка, ландшафтные парки, где можно увидеть не только краснокнижные растения, но и окаменевшие деревья, скифские скульптуры. Стали популярны и сплавы по нашим рекам.

Многие дончане выезжают в Зуевку на выходные. ФОТО: Наталья ЧУМАКОВА

Сейчас местный туризм выигрывает и на фоне угрозы коронавируса. На любых экскурсиях соблюдать дистанцию и иметь при себе маску – обязательное условие. Зато не страшно, что во время пути за рубеж изменятся правила и попадешь на изоляцию, или не пересечешь границу из – за отсутствия теста на COVID-19.

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