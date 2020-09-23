Народная милиция ДНР назвала причастных к ранению сослуживца

О самочувствии раненного защитника все еще не сообщают. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что снайперский огонь по селу Дзержинское, в результате которого был ранен военнослужащий Республики, велся с позиции 36-й бригады ВСУ.

— С начала текущих суток в нарушение второго пункта дополнительных мер, а именно запрета на открытие огня, с позиций батальона морской пехоты 36 отдельной бригады ВСУ, расположенного в районе села Водяное, были зафиксированы два выстрела из снайперского оружия в направлении села Дзержинское, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что информация о произошедшем была передана представителям международных организаций и в генеральную прокуратуру Республики. В ДНР хотят добиться возбуждения уголовного дела в отношении командира бригады Андрея Гнатова, а также его подчиненных.

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