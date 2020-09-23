Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: В ООН занижают число погибших жителей Республики

Такая разница в статистике погибших жителей Республики удивила омбудсмена. Фото: пресс-служба омбудсмена ДНР

За все время конфликта в Донбасса погибли 3 367 человек и больше 7 000 были ранены. Такие данные озвучила глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер. Однако это не полные данные, считают в ДНР.

— Считаю, что данные о количестве погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе гражданских лиц, озвученные миссией ООН по правам человека на Украине, занижены. И статистика, которую веду я как омбудсмен ДНР, это подтверждает. Так, с начала боевых действий на территории Республики погибли свыше 4,9 тысяч человек, — сказала Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Кроме того, Морозова добавила, что согласно подсчетам в ДНР за все время конфликта погибло больше людей, чем в двух республиках по статике ООН. Разница в цифрах Богнер и Морозовой возникла из-за разного подхода в подсчетах. Так, ДНР не разделяют погибших военных и гражданских.

— Даже погибших на фронте мы считаем гражданскими. Ведь это люди, которые до начала конфликта не имели отношения к воинскому делу и специальной подготовки. Это представители мирных профессий – шахтеры, металлурги, слесари, врачи, которым пришлось взять в руки оружие, чтобы защищать свой дом, — отметила омбудсмен.

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