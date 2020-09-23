Снайпер с позиции ВСУ подстрелил защитника Республики

Более детальной информации о самочувствии защитника Республики от СЦКК не поступало
Фото: Екатерина Сорока
Снайпер с позиции ВСУ открыл огонь по селу Дзержинское, в результате которого пострадал военнослужащий Народной милиции ДНР. Он был ранен в живот. Его доставили в больницу. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
— В результате снайперского обстрела со стороны ВФУ по направлению села Дзержинское пулевое ранение в живот получил военнослужащий Народной милиции ДНР. Раненый доставлен в Новоазовскую центральную районную больницу, — говорится в сообщении.
Добавим, что ранее в СЦКК сообщали о том, что по селу Дзержинское был открыт огонь. Обстрел велся со стороны селя Водяное. Всего снайпером было сделано два выстрела, одним из которых он и задел военного Республики.
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