Украинские силовики заминировали дорогу на пути в Донецк

Ранее сообщалось, что украинские силовики также заминировали обширный участок поля возле села Водяное под Донецком Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские силовики заминировали дороги в населенных пунктах под Донецком и Горловкой. Установлено около 50 противотанковых мин. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— В районе поселка Пески, боевиками 54-й бригады, установлено 20 противотанковых мин поперек дороги местного значения, — говорится в сообщении Басурина.

В некоторых местах силовики не просто раскидали мины в хаотичном порядке или согласно карте минирования. Но они также отрезали дорогу для автомобилей, которые направляются по дороге в поселки Травневое и Луганское, что находятся на севернее Горловки. Там они установили мины поперек дороги, так что их нельзя объехать.

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