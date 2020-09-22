На Украине начали «оцифровывать» жителей республик Донбасса

Все жители ДНР, которые получают на Украине пенсии и пособия, имеют справку переселенца Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Кабинет министров Украины на прошлой неделе принял постановление, которым вводится электронная справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Сейчас жители ДНР и ЛНР, получающие на Украине пенсии и пособия, пользуются бумажным документом. А теперь он будет доступен и в цифровом виде.

ЧТО БУДЕТ В СПРАВКЕ

В так называемом министерстве по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» рассказали, что переселенцы, получившие в установленном порядке справку ВПЛ, будут иметь отражение в электронном виде всей информации, которая есть в этой справке. Для этого нужно лишь установить мобильное приложение «Дія» («Действие» - не путать с приложением для самоизоляции «Дій вдома» - «Действуй дома») и пройти электронную аутентификацию.

Электронная справка ВПЛ будет включать следующие данные: фамилию, имя и отчество ее владельца; пол; информацию о документах, подтверждающих личность; зарегистрированное и фактическое места жительства. Эту справку можно предъявлять по месту требования без ее бумажного аналога.

- Это значительно облегчит жизнь переселенцев, - утверждает замминистра по вопросам реинтеграции «ВОТ» Снавер Сейтхалилев. - Теперь достаточно иметь только телефон, где установлено приложение «Дія» и автоматически отображается электронная справка ВПЛ. Справку можно будет подавать в соответствующие органы для оказания услуг.

ГДЕ ПОДВОХ

В правительстве Украины отметили, что сначала электронная справка ВПЛ появится в бета-тесте в мобильном приложении «Дія». Позже на портале «Дія» будет доступна услуга заказа такой справки онлайн.

Но не все так просто. Чтобы воспользоваться услугами системы «Дія», в том числе электронной справкой ВПЛ и электронным ИНН, надо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП). Получить ее можно, обратившись в один из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

В частности, возможность получить ЭЦП дистанционно есть у клиентов «ПриватБанка», с помощью приложения «Приват24». Для получения ЭЦП в АЦСК «Ощадбанк» необходимо личное обращение в отделение банка.

Впрочем, многие пожилые люди, проживающие в республиках Донбасса, еще не скоро воспользуются этим новшеством. У большинства пенсионеров кнопочные телефоны. А если и есть смартфоны, то возникают проблемы с использованием мобильных приложений и сервисов. История «внедрения» приложения для самоизоляции «Дій вдома» («Действуй дома») весьма поучительна. Тысячи людей до сих пор мучаются на пунктах пропуска с Украиной только из-за неумения пользоваться этим «достижением» незалежной.

Тем временем, в Кабмине рассматривается вопрос использования мобильного приложения «Дій вдома» для прохождения идентификации получателей социальных пособий и пенсий.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко предупреждает жителей ДНР и ЛНР об оборотной стороне внедрения электронной справки ВПЛ и прохождения идентификации через мобильное приложение.

- Это позволит Киеву ввести учет реальных переселенцев и тех, кто только числится ВПЛ. Им Украина может воспользоваться в случае отказа от социальных выплат жителям неподконтрольных территорий.

Уже есть и «первые ласточки» - 28 августа «ПриватБанк» массово разослал переселенцам сообщения с требованием подтвердить фактическое проживание на подконтрольной Украине территории.

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