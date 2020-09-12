Зачем Украина хочет провести идентификацию пенсионеров из республик Донбасса с помощью мобильного приложения

Пожилых людей могут поставить перед выбором, чью пенсию получать Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кабинете министров Украины сейчас рассматривают вопрос использования мобильного приложения для самоизоляции «Дій вдома» («Действуй дома») для прохождения идентификации получателей социальный пособий и пенсий. Не всех жителей незалежной, а только переселенцев и тех, кто проживает в ДНР и ЛНР.

Менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Елена Лунева, которая сообщила новость, рассказала, для чего это делается.

- Идут обсуждения, как с помощью приложения «Дій вдома» можно проводить идентификацию пенсионеров на неподконтрольных Украине территориях. Чтобы люди не выезжали каждые 60 дней на подконтрольную территорию для прохождения идентификации в «Ощадбанке», – сказала она.

Напомним, что приложение «Дій вдома» используется на Украине для контроля за людьми, находящимися в самоизоляции. Программа позволяет с помощью сэлфи (фото самого себя) проводить быструю идентификацию личности.

Но в этой казалось бы прогрессивной идеи таится опасность для пожилых жителей республик. Так считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

- С одной стороны хорошо, что пенсионеры освобождаются от необходимости ездить на территорию Украины для идентификации. Но приложение «Дій вдома» предназначено не только фотографирования своего лица. Это своего рода маячок местоположения человека. Программа позволяет отслеживать все перемещения, видеть, где в данный момент находится пользователь. На территории республики, Украины или, скажем, в России, - говорит Кузьменко.

Он считает, что с помощью «Дій вдома» украинские власти смогут окончательно разделить реальных переселенцев от тех, кто только числится. А реально проживает на территории ДНР и ЛНР.

- Это важно не ради общей статистики. Не секрет, что в Киеве рассматривают план «Б» - заморозку конфликта. В этом случае Украина может отказаться от социальных выплат жителям неподконтрольных территорий, переложив проблему на «оккупантов», - предполагает политолог.

В итоге дончан и луганчан поставят перед выбором: или уехать на Украину и там получать пенсии, пособия и соцпомощь в качестве полноценных переселенцев. Или остаться – и получать то, что дадут в республиках. А в ДНР и ЛНР уже объявили, что в январе 2022 года выйдут на российский уровень социальных выплат.

- Таким образом, может быть закрыт вопрос двойных пенсий и пособий, - считает Дмитрий Кузьменко.

Он обращает внимание на существование договора между Украиной и Россией, который исключает возможность получения пенсий «и там, и тут». Аналогичное правило может быть применено и в отношениях Украины с республиками Донбасса.

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