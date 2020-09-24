Украина почувствовала безнаказанность: За сутки интенсивность обстрелов территории ДНР увеличилась в семь раз

Результат перемирий в Коминтерново Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки дважды открывали огонь по территории ДНР на мариупольском направлении.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило два раза, – сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 35 единиц.

Снайперскому обстрелу со стороны армии Украины подвергся район села Дзержинское на юге Республики, в результате пулевое ранение получил военнослужащий Народной милиции ДНР. Также было выпущено 25 гранат из АГС и 10 гранат из подствольного гранатомета по южному селу Ленинское.

Накануне ВФУ трижды нарушили режим прекращения огня, было выпущено пять боеприпасов.

На последней Прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным дончане выразили недоверие Минским соглашениям из-за их неэффективности и постоянных нарушений Украиной.

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