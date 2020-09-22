На Прямой линии жители Республики высказали свое отношение к Минскому процессу

На Прямую линию с Главой ДНР поступило 1758 вопросов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На Прямой линии с Главой ДНР Денисом Пушилиным был поднят вопрос о результативности Минских соглашений.

На улицах Донецка был проведен опрос жителей, которые признали малую эффективность затянувшегося переговорного процесса.

- Как к этим соглашениям можно относиться, если они не выполняются? - таково было почти единодушное мнение дончан.

- Мы не испытывали иллюзий насчет Минских соглашений, но, тем не менее, эта международная площадка важна для Республики, чтобы наша позиция была услышана в мире и зафиксирована, - сказал Глава ДНР. - А именно - намерение окончить конфликт мирным способом. Скажу, что Украина подписывала Минские соглашения, как проигравшая сторона, вспомните все те котлы и разгром ВСУ, но почему-то ведет себя в переговорном процессе, как победитель. Украина постоянно идет по пути саботажа договоренностей, но при этом не выходит из Минских соглашений. Так заявите уже, что не будете их выполнять! Мы же, со своей стороны, готовы к любому развитию событий.

Денис Пушилин подчеркнул, что Минские соглашения были компромиссом, а многие их моменты являются неудобоваримыми ни для одной, ни для другой стороны в полной мере и тем не менее, при их выполнении, можно было избежать массовых жертв среди мирного населения. Также он заметил, что не может проигравшая сторона, то есть Украина, диктовать свои условия перемирия.

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