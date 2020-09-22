Денис Пушилин: «Мы должны сделать все возможное для сохранения шахт Донбасса»

Прямая линия с Главой ДНР состоялась 22 сентября. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Один из самых острых вопросов На Прямой линии коснулся выплаты заработной платы на шахтах Республики.

Где-то на шахтах она выплачена целиком, где-то - только частично, а где-то, как на "Торез Антрацит", "Макеев уголь" есть задолженности еще за июль.

- Люди должны получать зарплату за свою работу, - заметил Пушилин. - Затем будем думать о развитии и повышении этих зарплат. Сегодня ситуация неудовлетворительная. Я знаю об объективных сложностях, но это не должно становиться проблемами людей. Руководители шахт и я, в том числе, должны сделать невозможное, но сохранить угольный потенциал Донбасса. В условиях карантина и закрытия границ, мы еще раз осознали, что уголь - наше главное достояние, важная составляющая Донбасса. Если у нас есть уголь, у нас есть ТЭС, у нас есть электроэнергия. Уголь - это наша энергетическая безопасность и жизнь густонаселенного региона.

При этом Глава ДНР подчеркнул, что с начала 2020 года открылись шесть лав и пообещал открытие еще трех. Ведь ни одна другая сфера не дает такой высокой занятости населения. Также руководитель Республики пообещал, что будет делаться упор на технологии, чтобы снизить себестоимость добычи угля и сделать его конкурентоспособным.

Напоминаем, на Прямую линию Главы ДНР поступило 1758 вопросов, которые разбили на тематические блоки. Это и подготовка к осенне-зимнему периоду, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вопросы развития малого и среднего бизнеса, модернизации угольной отрасли, социальной защиты военнослужащих и много другого.

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