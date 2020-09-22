Глава ДНР Денис Пушилин призвал руководителей городов ускорить подготовку к отопительному сезону

Прямая линия собрала 1758 вопросов Фото: Дмитрий СТЕШИН

На Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин уделил особое внимание подготовке к отопительному сезону. Это интересовало многих жителей, которые обратились на Прямую линию. Вопросы о готовности к отопительному сезону Глава Республики задавал руководителям городов.

- Готовность жилого фонда к зиме составляет всего 86 процентов. Почему? - поинтересовался Денис Владимирович у главы Снежного Александра Скворцова.

- Наши показатели готовности сейчас составляют 92 процентов, - ответил Александр Николаевич. - При этом школы, детские сады, лечебные учреждения готовы к зиме на 100 процентов. Остальное постараемся завершить к 1 октября.

Также был поднят вопрос готовности к отопительному сезону школы №7. Вопрос на Прямую линию поступил от родителей школьников.

- Проводится ряд работ, запуск газовой котельной планируем осуществить 16 ноября, а до этого тепло будет обеспечивать угольная котельная, дети будут в тепле, - пообещал глава Снежного.

Напоминаем, на Прямую линию Главы ДНР поступило 1758 вопросов, которые разбили на тематические блоки. Это и подготовка к осенне-зимнему периоду, проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вопросы развития малого и среднего бизнеса, модернизации угольной отрасли, социальной защиты военнослужащих и много другого.

Прямая линия транслируется в прямом эфире по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме.

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