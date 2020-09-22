Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным 22 сентября 2020: главные заявления руководителя государства

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным в Республике проходит регулярно. Фото: Официальный сайт Главы ДНР

В 19.00 часов стартовала Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Она транслируется в прямом эфире по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Донецкой Народной Республики.

- На сайт Главы ДНР поступило более полутора тысячи вопросов. Они касаются подготовки к осенне-зимнему периоду, ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития малого и среднего бизнеса, модернизации угольной отрасли, социальной защиты военнослужащих и много другого, - говорится в сообщении.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС О БЕСПЛАТНОМ УГЛЕ

Первый вопрос на Прямой линии задала жительница горловского поселка шахты 6/7 Антонина Киселева. Она поинтересовалась: получат ли жители прифронтовых поселков бесплатный уголь для печного отопления?

- Мы проводим работу по обеспечению бесплатным углем жителей льготных категорий. Управлениями соцзащиты составлены списки – порядка 60 тысяч человек. Выдача угля уже идет. Но мы собираемся дополнительно выделить уголь для тех, кто не попал в списки, но нуждается в этом. В частности, это жители прифронтовых поселков, семьи с малым достатком, - ответил Денис Владимирович.

Ведущие телеэфира поинтересовались у руководителя государства: не приукрашивают ли главы районов и городов ситуацию во время поездок Дениса Пушилина по Республике?

Глава ДНР отметил, что как раз прямое общение с жителями позволяет ему глубже вникнуть в ситуацию в городах, понять насущные проблемы людей. И таким образом устранить бюрократические проволочки, которые возникают.

- По результатам этих встреч составлена программа восстановления и развития ДНР. Мы обязались выполнить ее до конца года. И сейчас держим на контроле все вопросы, - отметил Денис Пушилин.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

На Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин уделил особое внимание подготовке к отопительному сезону. Это интересовало многих жителей, которые обратились на Прямую линию. Вопросы о готовности к отопительному сезону Глава Республики задавал руководителям городов.

- Готовность жилого фонда к зиме составляет всего 86 процентов. Почему? - поинтересовался Денис Владимирович у главы Снежного Александра Скворцова.

- Наши показатели готовности сейчас составляют 92 процентов, - ответил Александр Николаевич. - При этом школы, детские сады, лечебные учреждения готовы к зиме на 100 процентов. Остальное постараемся завершить к 1 октября.

Также был поднят вопрос готовности к отопительному сезону школы №7. Вопрос на Прямую линию поступил от родителей школьников.

- Проводится ряд работ, запуск газовой котельной планируем осуществить 16 ноября, а до этого тепло будет обеспечивать угольная котельная, дети будут в тепле, - пообещал глава Снежного.

КАК ДОНЕЦК ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

Подготовка Донецка к осеннее-зимнему периоду идет без отставания от плана. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В Донецке жилой фонд и больницы подготовлены на 96 процентов. Школы – на 98,7 процента. Ясли и садики, а также все учреждения культуры уже готовы полностью. Котельные - на 98 процентов, - сообщил Алексей Валерьевич.

По словам градоначальника, на сегодня в Донецке проблемных два дома. Один из них – это общежитие в Кировском районе (улица Кирова дом № 215). Оно было на балансе сейчас закрытой шахты № 17-17 бис.

- Все военные годы занимаемся им. Как можем, подготавливаем к осеннее-зимнему периоду. И в этом году поможем. Закроем вопросы по обоим домам, - сказал мэр Донецка.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В ходе прямой линии Главе Донецкой Народной Республики был задан вопрос о поддержке малого и среднего бизнеса. Денис Пушилин рассказал, что на сегодняшний день много бюрократических барьеров.

- Я это знаю. Точно так же общаюсь с нашими предпринимателями, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин рассказал, как государство поддержит малый и средний бизнес Республики.

- Все нормативно-правовые акты, которые усложняют жизнь предпринимателям или инвесторам, начиная с регистрации, заканчивая необоснованными проверками – они будут устраняться, - говорит руководитель ДНР. - На первоначальном этапе будут пересмотрены правила лицензирования и государственного надзора. Изменения коснутся и Закона о государственном надзоре. Этим законом в разы будет сокращено количество проверок.

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ

В ходе прямой линии Денис Владимирович рассказал, что влияет на работу предприятий государства.

- Донецкая Народная Республика живет в таких условиях: это политическая изоляция, это экономическая транспортная блокада, это ряд других ограничений, даже обстрелы со стороны Украины. Это все, конечно же, влияет на работу предприятий, которые загружены не на полную мощность. Это влияет на поставки сырья и продукции со всеми вытекающими последствиями для каждого предприятия, - сказал Денис Владимирович.

Денис Пушилин отметил, что уже определены направления, по которым Республика будет двигаться в ближайшем будущем.

- Во-первых, это поддержка собственного производителя. Во-вторых, это поддержка малого и среднего бизнеса, - рассказал Глава ДНР.

О ПОВЫШЕНИИ ТАРИФОВ В ДНР

Вопрос о повышении тарифов ЖКХ поступил на Прямую линию от жителя поселка Новый Свет, где отопление с 1 октября вырастет на 72 процента.

- Тарифы за услуги теплоснабжения действуют с 2011 года и, конечно, не покрывают расходы ЖКХ, затраты предприятий ЖКХ возмещаются только на 54%, по сути, предприятия убыточны. Было выделено 3 млрд рублей для компенсации, но даже этой суммы оказалось недостаточно, - рассказал Денис Пушилин. - Кроме Нового Света, с 1 октября тарифы также вырастут в Донецке, Горловке, Макеевке.

- Для того, чтобы выравнять разницу тарифов, в четырех городах Республики вырастет тариф на отопление. В том же Новом Свете прежний тариф возмещал себестоимость только на 30%, - пояснил руководитель Республиканской службы по тарифам Александр Алипов. - Если сравнивать с Украиной, то там тарифы в 6 раз выше.

Денис Пушилин признал болезненность подобных решений, но также отметил, что ресурсы ЖКХ не безграничны. При этом было отмечено, что тарифы на другие коммунальные услуги в этом году поднимать не будут.

ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ ВЫРАСТУТ

Анна Ковалева из Макеевки поинтересовалась, когда в Республике вырастут зарплаты. Глава ДНР отметил: Ни для кого не секрет, что ставится задача выйти по зарплатам и пенсиям на уровень Ростовской области.

- Повышение будет проходить в три этапа, и ситуация с коронавирусом на это не повлияла, - сказал Денис Пушилин.

Руководитель Республики назвал три даты, когда пенсия вырастет по 20 процентов на каждом этапе. Это 1 января и 1 июля 2021 года и 1 января 2022 года.

- Надо понимать, как это сложно. У нас 667 тысяч пенсионеров, и для ежемесячных выплат уже сейчас требуется громадная сумма – более 4 миллиардов рублей, - подчеркнул Глава Республики.

Министр труда и социальной политики Лариса Толстыкина рассказала, что помимо пенсий будут расти и социальные пособия. Прежде всего, помощь семьям с детьми и инвалидам. 1 января 2021 года – на 25 процентов, 1 июля – на 15 процентов.

Планируется рост зарплат бюджетников. Также Денис Пушилин надеется на рост заработков работников промпредприятий.

СОЦЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Много вопросов накопилось по проблеме социальной защиты военнослужащих. Не только действующих, но и ополченцев, которые первыми взяли в руки оружие для защиты родного края.

Глава ДНР отметил, что Народный Совет принял 1 сентября изменения в закон о социальной защите ветеранов войны. И сейчас в силовых органах созданы уполномоченные органы. Они определят списки тех, кто получит статус участника боевых действий (УБД). Действующие военнослужащие и бывшие ополченцы должны обратиться в военкоматы по месту жительства.

- Также создадут межведомственную комиссию, которая будет рассматривать спорные вопросы. Работой этой комиссии буду лично заниматься, - подчеркнул Денис Пушилин.

Глава Республики назвал, какие льготы получат УБД. Это бесплатный проезд в общественном транспорте, 50-процентная скидка на услуги ЖКХ, бесплатное обеспечение протезированием. А с развитием экономики льготы будут увеличиваться.

Что касается инвалидов, то для получения существующих в Республике выплат им надо пройти соответствующую врачебную комиссию для подтверждения статуса.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Программа развития Республики была представлена 5 июня и всего в нее заложено свыше 6 млрд рублей.

- Из них почти 1 млрд из этой суммы направлен на расходы ЖКХ: ремонт кровли, восстановление бытового хозяйства, капитальный ремонт жилого и социального сектора, разрушенных во время боевых действий, а также реконструкцию пропускного пункта "Успенка" и многое другое, - рассказал Денис Пушилин. - Строительные и восстановительные работы стартовали одновременно на 400 объектах в 19-ти населенных пунктах Республики. Есть объекты, где ремонт не проводился 27 лет!

За это время отремонтировано и укомплектовано здание амбулатории в Кировском районе Донецка, к концу октября будет восстановлена детская клиническая больница №4 в Петровском районе, которую уничтожала своими снарядами Украина, продолжается ремонт кровли в многоквартирных домах Енакиево, Тельманово, Кировске, Дебальцево, коснутся работы и Углегорска.

ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ И ЛНР

Решение о закрытии границы связано исключительно с эпидемиологической ситуацией, которая происходит на Украине. Об этом в ходе прямой линии сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Там чуть ли не ежедневные антирекорды по количеству заболеваемости, переполненные больницы. Это безопасность наших граждан. Пока там ситуация не изменится, пока не будет положительной динамики – речи о полном открытии границы речи идти не может. Только работа штаба, только острые случаи, - сказал Денис Владимирович.

Денису Пушилину задали вопрос и об открытии границы с ЛНР и возобновлении транспортного сообщения.

- Этот вопрос мы практически решили. Уперлись в определенные бюрократические проволочки, а несколько дней назад ситуация начала меняться, - говорит Глава ДНР. - К сожалению, мы видим, что несколько школ в ЛНР закрылись, есть другие определенные сигналы. В целом, мы видим, что в мире ситуация обостряется.

Вопрос границы с Россией мы не обсуждаем.

В завершении Прямой линии Глава ДНР обратился к государственным служащим.