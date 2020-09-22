Глава ДНР ответил на вопрос об открытии границ с Украиной и ЛНР

Вопрос о закрытии границы с Россией мы не обсуждаем Фото: Дмитрий СТЕШИН

Решение о закрытии границы связано исключительно с эпидемиологической ситуацией, которая происходит на Украине. Об этом в ходе прямой линии сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Там чуть ли не ежедневные антирекорды по количеству заболеваемости, переполненные больницы. Это безопасность наших граждан. Пока там ситуация не изменится, пока не будет положительной динамики – речи о полном открытии границы идти не может. Только работа штаба, только острые случаи, - сказал Денис Владимирович.

Денису Пушилину задали вопрос и об открытии границы с ЛНР и возобновлении транспортного сообщения.

- Этот вопрос мы практически решили. Уперлись в определенные бюрократические проволочки, а несколько дней назад ситуация начала меняться, - говорит Глава ДНР. - К сожалению, мы видим, что несколько школ в ЛНР закрылись, есть другие определенные сигналы. В целом, мы видим, что в мире ситуация обостряется.

Вопрос границы с Россией мы не обсуждаем.

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