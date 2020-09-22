Прямая линия с Главой ДНР: Первый вопрос Денису Пушилину задала пенсинерка из Горловки

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Донбасса. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 22 сентября, проходит Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным. Первый вопрос задала жительница горловского поселка шахты 6/7 Антонина Киселева. Она поинтересовалась: получат ли жители прифронтовых поселков бесплатный уголь для печного отопления?

- Мы проводим работу по обеспечению бесплатным углем жителей льготных категорий. Управлениями соцзащиты составлены списки – порядка 60 тысяч человек. Выдача угля уже идет. Но мы собираемся дополнительно выделить уголь для тех, кто не попал в списки, но нуждается в этом. В частности, это жители прифронтовых поселков, семьи с малым достатком, - сообщил Денис Пушилин.

Напомним, Прямая линия транслируется в прямом эфире по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме. На сайт Главы ДНР поступило 1758 вопросов. Они касаются подготовки к осенне-зимнему периоду, ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития малого и среднего бизнеса, модернизации угольной отрасли, социальной защиты военнослужащих и много другого.

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