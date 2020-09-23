В ЛНР требуют наказать снайпера ВСУ, виновного в ранении военнослужащего НМ ДНР

Всего снайпер сделал два выстрела, одним из которых ранил военного. Фото: Фрагмент из видео «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале Россия – 1

На новость о том, что военнослужащего Народной милиции ДНР ранил украинский снайпер, прокомментировал специальный представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник. Он потребовал немедленно провести расследование произошедшего и наказать виновного. Об этом он заявил в соцсетях.

— Сегодня с позиций ВСУ под Водяным в ДНР украинским солдатом был ранен военнослужащий НМ ДНР. Боец получил тяжелейшее ранение. Желаем парню выкарабкаться, а Украина должна немедленно провести расследование инцидента, сообщить об итогах в Контактную группы и наказать виновных. Так описан механизм в «дополнительных мерах», на которых держится нынешнее прекращение огня, — заявил Мирошник.

Напомним, что о ранении защитника ДНР стало известно 23 сентября от Представительства Республики в СЦКК. В сообщении говорится, что мужчина получил тяжелое ранение в живот. Но он остался жив. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Правда информации о его самочувствии пока не поступало.

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