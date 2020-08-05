2020-08-05T09:59:25+03:00
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Ландшафтный парк "Донецкий кряж" предлагает экскурсии дончанам

Это Крым, Кавказ и Карпаты в одном месте
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пчела-плотник занесена в Красную книгу. Фото: Наталья ЧумаковаПчела-плотник занесена в Красную книгу. Фото: Наталья Чумакова
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Эпоха коронавирусных ограничений заставляет весь мир осваивать местный туризм и, оказывается, у нас под боком есть столько удивительного и малоизвестного.

Рекреационный ландшафтный парк «Донецкий кряж», что находится в Амвросиевском и Шахтерском районах, занимает площадь 7,5 тысяч гектаров. В этом году ему исполнилось 20 лет.

Это степи, байрачные леса, искусственные насаждения, возвышенности и зоны рекреации для отдыха - пруды и беседки. Есть у нас и свои горы – Синяя и Ясеневая. А еще легендарная Саур Могила.

В парке 814 видов растений, из которых - 83 относятся к раритетным видам. А, кроме американских бизонов, о которых «Комсомолка» рассказала ранее, здесь обитают 255 видов позвоночных, в том числе – 168 пернатых.Часто здесь видят волков, косулей, кабанов, а в последние годы, инспекторами парка были даже замечены лоси.

Тут тебе и Крым, пожалуйста, и Кавказ, и Карпаты. И все в одном месте!

Для желающих проводят групповые экскурсии (группы не менее 10 человек). Оставить заявку можно в группе «Донецкого кряжа» ВКонтакте

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ИСТОЧНИК KP.RU

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