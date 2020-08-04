В Донецке все желающие могут сдать ГТО: Как зарегистрироваться и что для этого нужно

19 сентября для всех желающих жителей Донецка (в возрасте от 6 лет и старше) будет организована работа специально подготовленных спортивных площадок по приёму нормативов Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Принять участие в тестировании и присоединится к участникам спортивного-патриотического движения можно, заполнив онлайн-анкету по ссылке https://goo.gl/forms/W9J6XzAOKwqU3kBG2 или обратившись в Центр тестирования Донецкого городского центра физкультурно-оздоровительной работы управления по физической культуре и спорту администрации Донецка, расположенного по адресу: улица Красноармейская, 84.

Тестирование общефизической подготовки пройдет на спортивных площадках Парка культуры и отдыха имени Петровского по адресу: улица Архитекторов, 2а.

Начало тестирования в 10.00. Регистрация участников с 9.00 в здании Дворца культуры Петровского (вход слева).

В день сдачи нормативов при себе необходимо иметь паспорт (свидетельство о рождении), справку (допуск) от врача с подписью и печатью.

Дата сдачи норматива по стрельбе на стадии согласования.

Участники, которые зарегистрировались до начала карантина, в повторной регистрации не нуждаются. Для сдачи норм ГТО по общефизической подготовке необходимо иметь спортивную форму по погоде, спортивную обувь.

Для сдачи норматива по плаванию необходимы также: резиновые тапочки, резиновая шапочка, плавки (купальник), полотенце, мыло (твердое), мочалка.

Норматив по велокроссу сдается на личном велосипеде. При сдаче норматива по стрельбе приветствуется наличие личной пневматической винтовки.

Телефоны для справок: (071) 337-38-93; (071) 344-81-76.

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