Как спасти Кальмиус
Донбасские ученые сходятся во мнении, что Кальмиус можно спасти, если придать ему заповедный статус. Причем на всем протяжении реки в пределах водоохранной зоны и прибрежных защитных полос. Сейчас одна из сложностей заключается в том, что устье реки находится в подконтрольном Киеву Мариуполе. Будущий заповедник будет называться региональным ландшафтным парком «Кальмиусский».
Придание заповедного статуса спасет реку от посягательств захватывать ее берега под «дикую» застройку, от ограждения заборами и распашку до уреза воды фермерскими хозяйствами.
На Кальмиусе уже созданы отдельные заповедные объекты: памятник природы «Истоки Кальмиуса», геологический заказник «Раздольненский», урочища: «Гречкино-1», «Гречкино-2», «Кирсаново».
Дабы реку варварски не загрязняли, необходимо увеличить штрафы к нарушителям и создать эффективный механизм контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Промышленники должны помнить, что природу нужно сохранить для будущих поколений.
Ученые, исследовавшие Кальмиус на всем протяжении реки, пришли к обнадеживающему выводу: за счет родников вода в реке обновляется! Это показывают лабораторные анализы воды на тех участках Кальмиуса, где нет как таковых источников загрязнения.
И вот еще что. В связи с маловодностью региона больше чем 400 водохранилищ и прудов бассейна Кальмиуса зарегулированы плотинами, из-за чего водообмен в них сократился, и река не в состоянии промыть не только каскад водохранилищ, но и свое русло. Это ведет к обмелению. Региональное управление водных ресурсов в связи с этим в свое время предлагало создать службу эксплуатации шахтных водосбросов, плотин и других гидротехнических сооружений. Такая специализированная организация не только занималась бы ремонтом гидротехнических сооружений, но и контролировала состояние прибрежно-защитной полосы, не подменяя при этом экологическую инспекцию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Чем ниже по течению, тем хуже качество воды»: Председатель Госкомитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР Роман Кишкань рассказал о состоянии Кальмиуса
Донбасская река берет начало на западных склонах Донецкого кряжа и впадает в Азовское море в районе Мариуполя (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU