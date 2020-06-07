У донецкой реки – море проблем: Как обстоят дела с чистотой воды и берегов Кальмиуса

Река Кальмиус состоит из каскада водохранилищ и впадает в Азовское море в районе Мариуполя. А начало свое она берет на юго-западных склонах Донецкого кряжа близ села Минеральное.

«Истоки Кальмиуса» - гидрологический памятник природы. На дне балки бьет множество родников, рождая ручей с минеральной водой; питают реку и подземные источники – Геркулес и Близнецы.

Здесь устроен накопитель промывных вод фильтровальной станции. В Верхнекальмиусском резервном водохранилище заканчивается канал «Северский Донец - Донбасс», откуда отфильтрованная вода попадает в краны дончан.

Набережная – любимое место для прогулокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Пожалуй, на этом экологическое благополучие реки исчерпывается…

ПОПАДАЮТ ЯДОВИТЫЕ СТОКИ

Вблизи Верхнекальмиусского водохранилища (Нижнекальмиусское находится южнее, в черте Донецка) расположены мушкетовские отвалы - гигантский террикон площадью 45 гектаров. Внутри него вырыт кратер, куда в 1932-1959 годах химические заводы свозили свои отходы - кислую смолку (27 миллионов тонн), а металлургическое предприятие - шлаки (23 миллиона тонн).

Вокруг отвалов вырыта обводная траншея, по которой жидкость темно-коричневого цвета течет... в верховья Кальмиуса.

На Набережной ручные голуби. Дончане кормят их с рукФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Этот канал отводит от питьевого Верхнекальмиусского водохранилища стоки, загрязненные тяжелыми металлами, цианидами, роданидами, фенолами, бензолами и нефтепродуктами (отходы Макеевского металлургического завода, Макеевского и Ясиновского коксохимзаводов), которые без очистки попадают в Кальмиус, - заявляют экологи. - Подземные воды с этих отвалов, согласно данным лабораторных исследований, имеют рН 2,7-4,0 (это, в сущности, кислота), а показатели содержания названных токсичных веществ в десятки раз превышают предельно допустимые концентрации.

Эту проблему до войны местные власти не решили. Предприятия, которые складировали отходы, отказались от долевого участия в финансировании работ по обеспечению санитарно-экологической безопасности Мушкетовских отвалов. В частности, тогда вновь созданные Макеевский металлургический завод и «Макеевкокс» сослались на то, что не являются правопреемниками своих предшественников. Ни вертикальный дренаж, ни заградительная стена под землей так и не были построены.

Набережная – любимое место для прогулокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ВОДА НАЧАЛА «ЦВЕСТИ»

Набережная в центре Донецка напоминает курорт. Она вымощена плиткой и сверкает чистотой. Здесь много лавочек и клумб. Дончане приходят сюда отдохнуть и позаниматься спортом. Работа кафе и ресторанов создает иллюзию нахождения на море. Льющаяся на Набережную музыка отвлекает от суеты и обстрелов.

Набережная – любимое место для прогулокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Набережная – любимое место для прогулокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Набережная – любимое место для прогулокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Каждое утро здесь убирает небольшая коммунальная машина с щетками, а работники «Зеленстроя» подстригают кусты и поливают клумбы, - говорят дончане.

Галина Корнейчук прогуливается с внуком Максимом и внучкой Аней.

- Хотелось бы попросить сотрудников «Зеленстроя» обрезать кусты сирени возле реки, чтобы со временем не переродилась, - говорит она.

Возле моста на проспекте Ильича в воде, будто поплавки, плавают стеклянные бутылки. В камышах видны автомобильные шины и целлофан.

Набережная – любимое место для прогулокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дальше – благоустроенный пляж. Кабинки для переодевания, много лавочек и урн. На берегу с десяток отдыхающих. В основном - жителей Набережной. Одни просто загорают в тени, другие - в купальниках и резиновых шлепках (без них ноги можно порезать битыми бутылками) зашли в реку по щиколотки.

- Вода уже начала цвести, а купальный сезон из-за ситуации с коронавирусом начнется не раньше 1 июля, - сетует горожанка Анжела. - Я с подругой каждый год спасаюсь от донбасского зноя окунанием в воду.

Набережная – любимое место для прогулокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Даже в центре реки у поверхности растет роголистник. Это, по выводам экологов, говорит о том, что дно Кальмиуса сильно заилилось. А перед началом войны в расчистку русла реки в черте города были вложены десятки миллионов гривен.

Дончанка Дарья рассказывает, что в апреле этого года в Кальмиусе подохло много рыбы. И сейчас местами от воды исходит «амбре» канализации.

Набережная – любимое место для прогулокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- К тому же отдыхающие едят на берегу и не убирают за собой, - подключился к беседе ее парень. – Ветер сдувает мусор в реку. Беда людей в том, что думают, за ними обязаны убирать.

Самый мрачный участок берега недалеко от улицы Трамвайной. Здесь на бетонном фундаменте находится корабль. Вернее, то, что от него осталось. Раньше плавсредство служило рестораном, а в начале войны оно выгорело. Через какое-то время металлические части судна срезали на металлолом. Сейчас корабль-призрак притягивает бомжей.

Корабль-призрак необходимо демонтироватьФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ЗАПРОСТО ПОДХВАТИТЬ ИНФЕКЦИЮ

На противоположный берег Кальмиуса выезжают на пикники. Там встречаются кучи неубранного мусора. Еще на левом берегу реки во многих частных домах нет канализации. Предприимчивые местные жители вывели трубы для стока фекалий прямо под воду.

Нижнекальмиусское водохранилище, где в одном литре воды кишечных палочек в сотни раз больше нормы, считается рекордсменом по бактериальному загрязнению.

Вывоз мусора с Набережной закреплен за ДРСУФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Если плавать в такой воде, можно запросто подхватить инфекцию, начиная от кишечного заболевания и заканчивая холерой, - предупреждают санитарные врачи.

Действительно, откуда в Кальмиусе будет чистая вода, если туда сбрасывают свои стоки десятки предприятий, причем половину из них - без очистки или недостаточно очищенными.

Многие приходят на пляж просто позагоратьФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Многие приходят на пляж просто позагоратьФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Кальмиус довели до ручки не за последние шесть лет войны. До 1998 года река относилась к водным объектам местного значения. Потом экологам заявили, что один из ее притоков, пересыхающий в засушливые годы, начинается в Запорожской области. Так донбасская река стала рекой общегосударственного значения.

Новый высокий статус дорого обошелся Кальмиусу: 100 процентов всех платежей за спецводопользование каждый год уходило в Киев. А в регион из госбюджета возвращались крохи. Тех денег не хватало даже на расчистку одного километра русла реки.

Набережная – любимое место для прогулокФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

КОММЕНТАРИЙ

«Приведены в порядок 113 километров берегов и пляжей»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей НАУМЕЦ:

- За двухмесячник по благоустройству коммунальные службы городов и районов вывезли больше 600 несанкционированных свалок, привели в порядок улицы, дворы, парки, скверы, кладбища и братские могилы. Выкрашены детские площадки, высажено больше 250 тысяч цветов (в основном – донбасских роз), 19 тысяч деревьев.

К тому же были приведены в порядок 113 километров берегов и пляжей. Это касается реки Кальмиус и других водоемов, куда жители выезжают отдыхать.

СПРАВКА «КП»

Длина Кальмиуса - 209 километров. Ширина в центре Донецка - больше 400 метров, тогда как в северной и южной частях города в основном не превышает 10 метров.

Сегодня в Кальмиус впадает свыше 550 притоков длиной больше 10 километров. Наиболее крупные из них - реки Грузская, Сухая и Мокрая Волноваха, Грузской Еланчик, Кальчик.

В столице Республики на Кальмиусском водохранилище проводятся соревнования по технике парусного туризма.

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