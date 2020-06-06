Форсировал Днепр, а после ранения строил жилье и дороги в тылу: История ветерана Великой Отечественной войны Бронислава Франкса

Все меньше остается в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них – 95-летний дончанин Бронислав Франкс. Бронислав Петрович скромный человек. Меня встретил по-домашнему, без кителя с орденами.

Он уже десять лет живет один. После смерти супруги его поддерживают дети, внучка и правнучки. В просторном зале на стене много фотографий.

- Это моя мама, вот это - жена, - показывает Бронислав Петрович.

Бронислав Петрович показал на фотографиях всю свою семьюФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На другой стене – фотографии двух девочек на коньках на льду.

- Это правнучки-фигуристки, - говорит Бронислав Франкс. - Алине 15 лет, у нее первый взрослый разряд по фигурному катанию, уже мастер спорта. Вероника на шесть лет младше – у нее пока юношеский разряд. Обе отличницы. Учатся в 33-й школе, они приглашают на все праздники. Я часто рассказываю ребятам, как воевал, а потом отстраивал разрушенное немцами.

Впервые ветеран взял в руки «Комсомольскую правду» в 1995 году. И сейчас он черпает информацию только из этой газетыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«МНЕ СРАЗУ НА ПЛЕЧО ПОВЕСИЛИ ПУЛЕМЕТ ДЕГТЯРЕВА»

Когда началась Великая Отечественная война, Бронислав Франкс учился в 10 классе.

- Мне было полных 16 лет, поэтому на фронт не взяли, - вспоминает он. - Вместе с колхозом «Гигант» Марьинского района добровольно ушел копать противотанковые траншеи под Волновахой. Рыли до тех пор, пока нас не окружили… Так оказался в оккупации.

В 1943 году, как только советские войска освободили Донбасс от фашистов, Бронислав Франск ушел на фронт. Он попал в запасной полк. За две недели под Волновахой его обучили военным азам и направили в 13-й стрелковый полк Второй гвардейской армии Четвертого украинского фронта.

Впервые ветеран взял в руки «Комсомольскую правду» в 1995 году. И сейчас он черпает информацию только из этой газетыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- По прибытии на первом построении командир сказал выйти из строя тем, кто закончил 10-й класс. Никто не вышел. «Ясно, ну а кто после девятого?» Вышло нас двое. Мне сразу на плечо повесили пулемет Дегтярева и сказали: «Ты будешь первым номером, а он – вторым». Так мы в паре и воевали, - рассказывает Бронислав Франкс.

Сразу же в сентябре 1943-го 13-й стрелковый полк направился на реку Молочную под Мелитополь, где она граничит с Днепром. Там бойцы окапались. На противоположном берегу были немецкие войска.

- Месяц длились бои на реке Молочной. Штурм высот правого берега был очень тяжелым. Переправлялись на плотах, мостиках и даже вплавь. Было много жертв. Позже я узнал, что в этом бою погибло пять моих односельчан. Один из моих товарищей был ранен, - вспоминает Бронислав Петрович.

Впервые ветеран взял в руки «Комсомольскую правду» в 1995 году. И сейчас он черпает информацию только из этой газетыФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Перед 13-м стрелковым стояла задача – форсировать Днепр. Первая попытка перейти реку ему не удалась. Из роты вернулись всего восемь человек.

Во время второй попытки форсировать Днепр Бронислава Франкса сильно ранило и контузило. Теперь он инвалид Великой Отечественной войны второй группы.

ПОБЕДУ ОТМЕЧАЛИ ШАМПАНСКИМ

А после выздоровления его перевели в рабочий батальон на Кавказ.

- Участвовал в строительстве серпантинной дороги через Клухорский перевал до Сухуми. Через полгода нас направили в Краснодарский край. Там строили мирные кварталы. Хорошо себя зарекомендовал, и меня назначили «десятником» (старшим над группой рабочих). Потом на строительстве дорог был нормировщиком.

Бронислав Петрович показал на фотографиях всю свою семьюФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Где встретили День Победы?

- В Хадыженске Краснодарского края. Отработав смену, вернулись со строительства шоссе и услышали, что война выиграна. Сразу же организовали праздничный стол с шампанским. Нашему счастью не было предела, женщины плакали от радости.

40 ЛЕТ ОТДАЛ УГЛЕПРОМУ

- Долго занимались строительством?

- Еще два года. А в 1947 году написал письмо в Министерство образования СССР, в котором просился на учебу. Вскоре меня демобилизовали. Не заезжая домой, я отправился в Таганрог и поступил там на 3-й курс строительного техникума. Закончил его с отличием за два года. Потом в Донецке без экзаменов поступил в Донецкий политехнический институт. Выучился на горного электромеханика. После института меня направили в трест «Донецкуглеавтоматика». В угольной промышленности проработал 40 лет, из них 23 года – главным инженером в одном из управлений этого треста. Занимался наладкой шахтного оборудования не только в Донбассе, но и на Западной Украине. Еще в Донецке, как главный инженер, руководил строительством Дворца пионеров и торгового центра «Белый Лебедь». Успел стать кандидатом технических наук. На пенсию ушел в 68 лет.

Наш герой получил благодарность от председателя Правительства Республики Александра Ананченко и памятный сувенир от республиканского оператора связи «Феникс»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- А когда создали семью?

- В 1952 году женился на однокласснице Вале. Она работала санитарным врачом. Супруги не стало десять лет назад. Нашим детям сейчас по 66 лет. Татьяна и Александр – близнецы. Часто меня навещают, постоянно звонят.

- У вас на столе всегда лежит газета «Комсомольская правда»?

- Да. Она напоминает о комсомольской юности. У меня и радио настроено на волну «Комсомольской правды». Благодаря этому я получаю море полезной и интересной информации.

- Скоро Парад Победы. Поздравляем Вас с праздником! Крепкого здоровья и побольше радости!

МНОГИЕ ЛЕТА!

Ведите здоровый образ жизни и берегите себя

Ровесник «Комсомольской правды» поделился с читателями секретом своего долголетия.

Каждое утро Бронислав Франкс начинается с зарядки и упражнений на турнике. Потом отправляется на прогулку в парк кованых фигур.

Дома у нашего героя турник. Каждое утро он весит на нем по 20 секундФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Хожу еле-еле. Но ходить хожу. Движение - это жизнь! – говорит он. – Вечером мой маршрут пролегает в другую сторону – к улице Розы Люксембург.

Бронислав Петрович диет не придерживается.

- Ем все подряд, - говорит он. - Ни пью спиртных напитков, никогда не курил.

В молодости он немало времени уделял спорту. Плавал и занимался гимнастикой.

У Бронислава Франкса после ранения неправильно срослась рука. Сейчас ему в помощь дали соцработника. Она раз в неделю убирает в квартире.

- Мой секрет долголетия в здоровом образе жизни и внимательном отношении к своему здоровью. Что немаловажно, никогда нельзя отчаиваться. В любой ситуации выручит чувство юмора, - уверен ветеран.

СПРАВКА «КП»

Франкс Бронислав Петрович родился в селе Островское Марьинского района в 1924 году. До армии работал в колхозе. Сейчас является членом Совета ветеранов Ворошиловского района Донецка, членом Общества греков. За мужество и отвагу удостоен дух орденов и двадцати медалей.