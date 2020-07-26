Как американские бизоны топчут степи Донбасса

Когда мы с фотографом Натальей Чумаковой ехали в Ландшафтно-рекреационный парк «Донецкий кряж», все, что я помнила о бизонах была песня Остапа Бендера в исполнении Миронова «Там среди пампасов бегают бизоны». И то, и другое я представляла себе довольно слабо.

Климат Донбасса гостей устроил

В Шахтерске нас встретили сотрудники парка - Алла Клевцова и Геннадий Легезин и на белой «Ниве» мы понеслись по нашим донбасским пампасам.

Наши провожатые сотрудники отдела рекреации и экологического просвещения - Алла Клевцова и Геннадий Легезин. Фото: Натальи Чумаковой

- В степи всегда существовали копытные животные. Раньше это были туры, тарпаны, исчезнувшие с лица Земли. И вот, когда 20 лет назад образовывался наш парк, мы поняли, что степь не может быть полноценной без нагрузки, нужны копытные, как это было раньше, - рассказывает Алла, - Поэтому в 2008 году из заповедника «Асканья Нова» к нам завезли шесть американских бизонов и три благородных оленя. Очень переживали, как они перенесут наши зимы, все же на юге климат помягче, но животные вполне приспособились и вскоре уже принесли первое потомство. Сейчас у нас 16 бизонов и 5 оленей.

Площадь парка 7 463 га. Фото: Натальи Чумаковой

Живут бизоны недалеко от Саур Могилы. Они свободно пасутся в степи, ходят на водопой к водоему и возвращаются ночевать в открытый вольер на 25 гектаров, который делят вместе с оленями. Территория у каждого своя, никто на чужую не посягает.

Кстати, как ни странно, но олени более боевые, особенно, когда у них появляется потомство. Правда и обнаружить их в степи большая редкость, говорят из десяти экскурсий только в одну повезет. Бизоны же более вальяжны и флегматичны, но не переоцените их спокойствие - взрослое животное развивает скорость до 60 км/час, а удар бизона может стать фатальным даже для крупного хищника.

Степь прекрасна в любое время года. Фото: Натальи Чумаковой

- Это дикие животные, поэтому никакого вмешательства человека в их жизнь нет. Они свободны в своей стихии. Разве что можем подкармливать их фуражом, да зимой сотрудники зарывают зерно под снег, чтобы животные добыли его самостоятельно, - говорит Геннадий.

Верхнюю часть бабы отбило осколком в 2014 году. Фото: Натальи Чумаковой

Нашли по следам

Мы несемся на нашей «Ниве» по накатанной дороге, а по обе стороны от машины простирается степь. Дух захватывает от ее величия, а в приоткрытое окно на нас, изнеженных городских жителей, несет знойным дыханием шалфея, бессмертника и полыни. В полях снуют, кажущиеся игрушечными, комбайны, идет уборка хлеба и не верится, что где-то падают снаряды, горят дома. Как может подняться рука на эту благодатную землю?! Наконец-то прибываем на место предполагаемого обитания бизонов. Некоторое время бредем по степи, но, оказывается, обнаружить огромных бизонов не так-то легко.

Республика будет с хлебом. Фото: Натальи Чумаковой

- Проще иголку найти в стоге сена, чем ваших бизонов, - шучу я и тут же чуть не вступаю ногой в совсем свежую навозную кучу.

Вы когда-нибудь радовались подобной находке? А вот мы - очень! Помните, как в том анекдоте, когда мальчику-оптимисту подарили кучку навоза и как он воскликнул: «Раз есть навоз, значит есть и лошадка!»

- Сейчас уже солнышко начинает припекать, поэтому скорее всего бизоны укрылись где-нибудь под деревьями, - рассуждает Геннадий и мы направляемся к небольшой рощице. Вообще такие лесополосы встречаются нам часто, это естественный процесс – птицы с пометом заносят в степь семена кустарников, лес постепенно наступает на степь, и она незаметно меняется.

Пчела-плотник занесена в Красную книгу. Фото: Натальи Чумаковой

Без решеток и оград

Как и ожидал Геннадий, бизонов мы увидели укрывшимися в тени деревьев. Вот это мощь, я вам скажу! Увидеть дикое животное вот так, без каких-либо вольеров, решеток и оград между им и тобой, это настоящий восторг. Бизоны не обращают на нас никакого внимания, мирно жуют себе зелень, изредка басовито фыркая. Среди них маленький теленок, его шерсть светлее, чем у взрослых, по цвету напоминает кофе с молоком. И так хочется почесать его между ушек!

Не переоцените их спокойствие. Фото: Натальи Чумаковой

- Подходить к животным близко не осмеливаемся даже мы, особенно, когда у них молодняк. В случае опасности стадо окружает теленка, выставив рога на обидчика, могут и атаковать, - рассказывает Алла. – Признают они только пастуха, который знает их с первого дня, вот ему они позволят подходить близко и даже кормить с руки.

Пастух Андрей Владимирович просит сказать: "Чиииз!" Фото: Натальи Чумаковой

Пастух Андрей Владимирович выходит к нам из-за деревьев и предупреждает, что мы рискуем, настолько приблизившись к животным.

Теленка оберегает все стадо. Фото: Натальи Чумаковой

- У нас были случаи, когда сотрудники парка спасались бегством в терн и взбирались на деревья, - говорит он. – Они у нас все с именами. Вожака, например, зовут Сон. А был теленок Спринтер. Совсем дохляком родился, ходил медленно, это мы его так в шутку прозвали. Но ничего, вырос, окреп.

Бизонов мы обнаружили в рощице. Фото: Натальи Чумаковой

Когда человек – зверь

Самый большой враг бизонов – это человек. Особенно фермеры, обрабатывающие поля ядохимикатами. Когда-то бизоны в огромном количестве проживали в Северной Америке, которая еще принадлежала индейцам. Колонизаторы уничтожали их в огромном количестве, ведь из-за своих размеров те были достаточно легкой добычей. Сейчас бизоны хотя и не отнесены к краснокнижным, но вид считается уязвимым.

Жара! Пора на водопой! Фото: Натальи Чумаковой

Наша война тоже не обошла парк стороною. Бои тут, у Саур Могилы, шли нешуточные. Досталось и животным.

- В 2014 году украинские вояки подстрелили на мясо бизона Борьку. Расстреляли они и двух оленей, причем олениху не добили, и она умирала раненая у дороги. А самцу оленя они отрезали голову и нацепили на танк, катались по селу Степановка, шокируя людей, - рассказывает Геннадий. – Остальных животных оберегли от осколков деревья.

Я не могу поверить, что слышу это. Хотя, чему, кажется, удивляться на седьмом году войны, после тысяч жертв среди мирных граждан? Неужели это правда? Все трое молча кивают головой...

В Великую Отечественную тут тоже шли страшные бои. Фото: Натальи Чумаковой

- А затем эти края с боем взяли наши ребята. Помню рассказ одного из ополченцев, как они прочесывали местность в поисках украинских диверсантов, - вспоминает Геннадий. - Парень выглянул из укрытия и вдруг увидел медленно бредущего бизона. Тогда бизоны от обстрелов разбежались по степи. Он, говорит, онемел и почувствовал себя настоящим индейцем. Только потом ему уже сотрудники парка рассказали, что тут живут бизоны.

Для желающих увидеть все великолепие своими глазами, вполне доступны бесплатные экскурсии по «Донецкому кряжу», группы - не менее 10 человек. Оставить заявку можно, позвонив на номер 071 322 68 81 или написав в группу парка ВКонтакте

Это все мое родное. Фото: Натальи Чумаковой

Продолжение следует

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