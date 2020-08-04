«Донецкий кряж» - это одновременно Крым, Кавказ и Карпаты

ЧАСТЬ 1

Эпоха коронавирусных ограничений заставляет весь мир осваивать местный туризм и, оказывается, у нас под боком есть столько удивительного и малоизвестного.

Рекреационный ландшафтный парк «Донецкий кряж», что находится в Амвросиевском и Шахтерском районах, занимает площадь 7,5 тысяч гектаров. В этом году ему исполнилось 20 лет.

Помощник сотрудников парка - "Нюся". Фото: Наталья Чумакова

За время войны появились лоси

Экскурсию по парку нам с фотографом Натальей Чумаковой проводят его сотрудники - Алла Клевцова и Геннадий Легезин. Едем по степным просторам на белой «Ниве», которую ребята между собой ласково называют «Нюся».

- Чтобы понять, сколько это 7,5 тысяч га, скажу только, что понадобится не один день, чтобы обойти все владения, - рассказывает нам Геннадий. – Это степи, байрачные леса, искусственные насаждения, возвышенности и зоны рекреации для отдыха - пруды и беседки. Есть у нас и свои горы – Синяя и Ясеневая. Тут тебе и Крым, пожалуйста, и Кавказ, и Карпаты. И все в одном месте!

Вот такие экземпляры встречаются тут. Фото: Наталья Чумакова

В парке 814 видов растений, из которых - 83 относятся к раритетным видам. А, кроме американских бизонов, о которых «Комсомолка» рассказала ранее, здесь обитают 255 видов позвоночных, в том числе – 168 пернатых.Часто здесь видят волков, косулей, кабанов, а в последние годы, инспекторами парка были даже замечены лоси.

Пчела-плотник занесена в Красную книгу. Фото: Наталья Чумакова

- Здесь мы в гостях у природы, а не наоборот. Вы ведь, когда в гости приходите к кому-то, не мусорите? Почему же многие это допускают на отдыхе? И не только это! Рвут цветы, разводят огонь, едут по заповедной степи на квадроциклах, оставляют бутылки и ведут себя просто потребительски. Однажды наблюдал, как папа и сынок отдыхают в сторонке, а нанятый ими бомж выкапывает молодую сосенку, высаженную нашими сотрудниками. Подошел к ним, интересуюсь, что происходит? А папа мне ксиву в нос сует, мол, он сотрудник ГАИ и ему все можно. Я говорю: «Вам не стыдно? Еще и козыряете чинами! А ваш сын стоит рядом и внимает на будущее». Наши инспектора деревце отобрали, слава богу, оно прижилось.

Зоны рекреации предназначены для отдыха людей. Фото: Наталья Чумакова

Украина оставила черную степь

До войны в рекреационных зонах у прудов было девять беседок со столами, но после боевых действий многое оказалось разбито. Здесь у Саур Могилы, которая находится на территории парка, находят военные трофеи еще со времен Великой Отечественной, что уж говорить о нашей войне.

Это остатки того, что здесь было.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- 80% того, что было построено для отдыха людей, разрушено. ВСУшники ничем не брезговали, даже туалет на доски разобрали, - рассказывает Геннадий. – Теперь вот будем все восстанавливать своими руками. Бои здесь были нешуточные в 2014 году. Что сюда только от Украины не летело – «Грады», «Ураганы»! Местные из Семеновки рассказывают, что ВСУ расстреливали хаты просто на ходу из БМП. Мы, когда сюда вернулись 14 сентября 2014 года, проехать было невозможно – кругом земля в осколках и черная степь – вот и все, что оставила после себя Украина. В 2015 году МЧС только с одного участка за один раз собрали 197 кг смертоносного металла. А затем еще – 230 кг.

«Мама! Не бойся, тут не стреляют»

Лес быстро берет свое и тропинки, где никто долго не ходит, постепенно становятся непролазными. Но зато можно любоваться рисунком дрожащей паутины или разноцветными бабочками, которые вспархивают из-под наших ног. Или даже снимать фильмы о зарождении жизни на земле, настолько здесь все первозданно.

Такие таблички очень доходчивы. Фото: Наталья Чумакова

- Вот бы сюда десант молодежи да с секаторами, чтобы дорожки расчистить! – мечтательно произносит Геннадий. – Как-то приезжали студенты на экскурсию, спрашивают: «Бесплатно?», отвечаю: «Да». А они интересуются, чем могут нам помочь? Говорю, берите секаторы и сделаем дорожки проходимыми. Так они такое удовольствие получили, что пользу принесли. У молодежи есть эта потребность делать добро, нужно дать им эту возможность и не мешать.

Экскурсии в парке бесплатны и проводятся по предварительной записи для групп не менее 10 человек.

Фото: Наталья Чумакова

- А экскурсии у нас какие необычные. Сначала показываем ландшафтные просторы, проведываем бизонов, затем купание на Сауровских прудах и, наконец, каша, приготовленная в полевых условиях. Как правило, народ забирается в автобусы и сразу засыпает, - рассказывает Алла. – Помню первые экскурсии после активных боевых действий, когда все расчистили в парке, к нам детки из Ясиноватой приехали, вышли из автобуса и звонят родителям: «Мама, папа! Не переживайте! Тут тихо, даже не стреляют!» Для них это было в диковинку…

За разговорами незаметно выходим к Сауровским прудам, над гладью воды носятся стрекозы, а склонившись к самой воде, обнаруживаем гадюку. Но не вмешиваемся в ее охоту, а только почтительно фотографируем издалека.

Разве она не прекрасна? Фото: Наталья Чумакова

Уже уезжая из «Донецкого кряжа», останавливаемся возле огромного дуба, точнее это нескольких стволов, которые у основания соединились.

- К этому дубу наш священник привозил воскресную школу, так что место это намоленное, - рассказывает Геннадий.

Фото: Наталья Чумакова

Мы не сговариваясь прижимаемся к дереву и каждый молится о своем. Но среди этого самые горячие наши молитвы - о мире.

Оставить заявку на экскурсию можно в группе «Донецкого кряжа» ВКонтакте

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