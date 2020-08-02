Украина минирует новые позиции на линии соприкосновения с ДНР

2 Авг. 2020 2020-08-02T20:38:09+03:00

Замечено это было у населенного пункта Пищевик в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь» — «Гнутово»

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Военнослужащие вооруженных сил Киева оборудовали новые позиции и установили мины на линии соприкосновения с ДНР у населенного пункта Пищевик в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь» — «Гнутово».

- С 18:15 наблюдается проведение инженерных работ на позициях вооруженных формирований Украины возле населенного пункта Пищевик. Зафиксировано проведение минирования местности и укрепление позиций, – сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская сторона в СЦКК уведомлена о данном факте в рамках координационного механизма.

Армия Киева использовала беспилотный летательный аппарат для наблюдения за сотрудниками СММ ОБСЕ на южном участке фронта в Донбассе.

Ранее о том, что это перемирие вряд ли будет сильно отличаться от всех ранее принятых перемирий, которых было более 20-ти, уже сказала донецкий военкор Марина Харькова.

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ИСТОЧНИК KP.RU