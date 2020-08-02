Армия Украины продолжает использовать беспилотники

2 Авг. 2020 2020-08-02T15:32:30+03:00

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Армия Киева использовала беспилотный летательный аппарат для наблюдения за сотрудниками СММ ОБСЕ на южном участке фронта в Донбассе. Об этом сегодня со ссылкой на данные разведки сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В районе населенного пункта Лебединское (пригород Мариуполя), по приказу командира 501 батальона морской пехоты (Сергея Баранченко), применялся БЛА для наблюдения за СММ ОБСЕ, – говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотник пролетел в 300 метрах над патрулем Миссии. Данный факт также подтвержден в отчете СММ от 1 августа.

О том, что это перемирие вряд ли будет сильно отличаться от всех ранее принятых перемирий, которых было более 20-ти, уже сказала донецкий военкор Марина Харькова.

Ранее мы рассказывали, как относятся к перемирию сами дончане и верят ли в его долгосрочность.

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ИСТОЧНИК KP.RU