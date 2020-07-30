Что стоит за фильмом «Дети Донбасса»?

Наверняка вам приходилось слышать такой вопрос: стоит ли реализация грандиозного замысла жизни одного ребёнка? Возникают даже дискуссии по этому поводу. Но это теория. На практике есть войны, череда региональных вооруженных конфликтов, среди которых тот, который происходит в Донбассе, в самом что ни на есть сердце цивилизованного мира, в эпоху возможного торжества гуманизма. И фильм «The Donbass children».

Окно для современной Европы

Держим в уме: дети Югославии, Ирака, Сирии, Ливии. Скорбный список можно продолжить. Отличительная особенность – информационная блокада вокруг событий на Востоке Украины образца 2013года. «Просвещённый Запад» в лице своих руководителей приложивший руку к возникновению гражданской войны заботливо оберегает своих обывателей от неприятной правды, не забывая при этом о значимости такой важной для продолжения человеческого рода темы, как толерантность.

Кадр из фильма "Дети Донбасса". ФОТО: Архив Любомира Данкова

Режиссер Любомир Данков – человек, не в первый раз взваливший на свои плечи непомерный груз глашатая истины. Если в своё время Петр I прорубил «окно в Европу», построив Санкт-Петербург, то этот человек готовит окно для современной Европы, которая рискует распрощаться со своим сытым видимым благополучием, не зная истинной картины мира вокруг себя.

Ранее серия интервью с жителями Донбасса, переведенными на болгарский язык. Теперь фильм, документальный, уже получивший за короткий срок признание профессионалов. «Золотая картина Америки» - награда на кинофестивале 2019года. Эта картина – дань памяти тем, кто погиб, по официальным данным это более ста детей. Это внимание к тем, кто остался покалечен, лишен родительского тепла по причине гибели родителей.

Эхо войны – это надолго

Это жест участия к тем людям, которые потеряли своих детей и обречены бороться за здоровье тех, кто пострадал от пуль, осколков снарядов. Мы не можем достоверно знать имена заказчиков этого шабаша, равно как и глубинные смыслы их далеко идущих планов. Даже цена остается пока неточной. Если вдруг чудесным образом противоборствующим сторонам удастся согласовать реальный мирный план и в одночасье прекратятся боевые действия, эхо войны неизбежно будет преследовать нас. Сколько ещё мин и неразорвавшихся снарядов могут дождаться своей кровавой жатвы?

Кадр из фильма "Дети Донбасса". ФОТО: Архив Любомира Данкова

В Донецке, столице одной из непризнанных Республик, показ фильма «Дети Донбасса» состоялся после триумфа на многих фестивалях в различных странах. Будучи в свое время одним из интервьюируемых Любомиром, я получил приглашение посетить показ фильма, за что хочу выразить слова признательности автору.

Сила контраста заключалась в том, что открыл приглашение, вернувшись с отдыха. Донецкая Народная Республика – богатый край, в котором есть леса, реки, бескрайние поля, даже горы, и конечно же, море. Та его часть, которая оказалась отвоеванной. И у жителей есть возможность для отдыха. Его доступность – то, над чем предстоит ещё много трудиться. Но все равно луч света есть.

«Чего вы ждете от просмотра?»

Донбасс – не только кровь и слезы, но и позитивные эмоции. Но перепад оказался весьма велик. Соседство жизнерадостных детей на пляже и тех, чьи лица с укором смотрят с экрана. Но не немым. Эти дети говорят. И благодаря помощи неравнодушных людей их должны услышать все зравомыслящие люди.

Кадр из фильма "Дети Донбасса". ФОТО: Архив Любомира Данкова

Перед показом журналист местного телеканала обращалась к будущим зрителям с вопросом: чего вы ждёте от просмотра? Относительно себя могу сказать, что было ожидание сопоставить своё восприятие сложившейся ситуации с опытом автора и получить новую информацию, иное видение, ранее недоступное.

Неизбежно у меня есть личный опыт. В конце мая 2014г., после обстрела аэропорта с применением боевой авиации, вывез семью из города. Прекрасно помню чувство тревоги и витающей в воздухе неотвратимой неизбежности. Отчаянные попытки сограждан сохранить жизнь для самых дорогих.

Белые ленты на машинах и указатели, что в машине ребёнок. Жертв не удавалось избежать. Сотрудница, с которой довелось работать в одном кабинете, потеряла дочь при пересечении одного из блокпостов. Вернувшись к работе, получил взгляд на вооруженный конфликт изнутри, продолжая оказывать врачебную помощь в окрестностях аэропорта.

«По школе – огонь !»

Печально известный Куйбышевский район Донецка. На одном из перекрёстков посёлка Октябрьский 26 мая 2016года был установлен мемориал в память о более чем 200 погибших жителей посёлка, среди которых было 6 детей.

Я хорошо помню семью сотрудницы 21-й больницы, которая много месяцев жила с четырьмя детьми в подвале этого лечебного учреждения, невольно став героем многих телевизионных репортажей. Долгое время, переживая обстрелы, дети даже боялись приблизиться к дверям, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. Когда снаряды разрушали кровлю 33-й школы, я находился в непосредственной близости от неё, и после обстрела видел, как пылает крыша на фоне ночного августовского неба, той самой школы, в которой после Победы в 45-м учился мой отец, и в которую спустя многие годы пошёл мой сын.

Кадр из фильма "Дети Донбасса". ФОТО: Архив Любомира Данкова

Ёе удалось восстановить, и радостно было видеть в фильме кадры с обновлённым зданием. Моему ребёнку к началу учёбы также удалось восстановиться. Не раз убеждался в том, что он тонко чувствует изменения в микросоциуме.

Пришёл к выводу, что появившаяся не в привычные сроки речь – результат того напряжения, которое впитывалось от взрослых и неуклонно нагнеталось ещё с довоенного времени, ноября 2013г., «невинного» Майдана. Меня удивило появление на премьере большого количества детей, которым явно не было шестнадцати лет, именно таким было заявленное ограничение по возрасту. Но быстро прояснил для себя ситуацию.

На эмоциях не спекулировали

Это не для наших детей, не для тех, кто отличает залпы от «прилётов», калибр орудия и близость опасности. Именно об этих навыках и упоминается в фильме. Наоборот, осознание того, что ты не забыт, играет большую роль. Все пережитые потрясения неизбежно откладываются в подсознании, возможность увидеть ситуацию со стороны, подобной той, в которой самому приходилось бывать, позволяет вновь проиграть ситуацию и снизить остроту восприятия.

Кадр из фильма "Дети Донбасса". ФОТО: Архив Любомира Данкова

Любая проблема должна быть проговорена, очень важно, чтобы была возможность поделиться своими бедами и быть услышанным. К чести создателей фильма, они смогли глубоко отнестись к полученному видеоматериалу. Без попыток спекулировать на эмоциях, разжигать ненависть, предоставляя душераздирающие кадры. А предъявить, безусловно, есть что.

Непомерная горечь потерь

Фото «Горловской мадонны», сраженной замертво с ребенком на руках, известно многим. Но и тех кадров, которые были, достаточно. Как можно спокойно отнестись к тем, на которых изображено разорванное лицо маленькой девочки. Пришлось выполнить несколько оперативных вмешательств, чтобы края раны сошлись и получился приемлемый косметический эффект.

Кадр из фильма "Дети Донбасса". ФОТО: Архив Любомира Данкова

Документальное подтверждение многих и многих разрушений жилых строений – нелишнее доказательство, которое обязательно ляжет в основу обвинительного приговора. Главная особенность фильма – истории, и то, как они преподносятся людьми, пострадавшими от военных действий. Не перестаю удивляться тому, как люди делятся пережитым.

В большинстве своём видишь не злобу, а неизмеримую горечь потерь. Совершенно непостижимо, как появляется улыбка на лице матери, которая, раскладывая фотографии, рассказывает о своем погибшем мальком сыне, какой он был замечательный.

Кадр из фильма "Дети Донбасса". ФОТО: Архив Любомира Данкова

При этом у неё ампутирована рука и рядом дочь-подросток, перенесшая ранение. Возникает вопрос, кто всё-таки входит в целевую аудиторию для этого фильма? Помимо жителей Донбасса, для которых стороннее внимание как бальзам на раны. Для людей, которые нажимают на спусковой крючок или отправляют снаряд на головы абстрактных «сепаров» это, по логике вещей, должен быть повод для радости, смертоносные орудия достигали своей цели, в том числе попадая во двор детского сада.

По счастливой случайности обошлось без жертв, в упомянутом случае детей оперативно спрятали в убежище. Мы помним, что формулировка «их дети будут сидеть в подвалах» была утверждена на самом высоком уровне. Нужно признать, что перекраивается карта мира, идёт глобальная борьба Добра со Злом, как бы пафосно это не звучало, и мы на острие происходящего.

Как и то, что «добрые» очень разнородны, и может быть большое количество взаимных претензий, которые нужно отложить на потом. Отстояться в стороне не получится, каждому придётся сделать свой личный выбор, не забывая о высказывании, которое связывают с Данте Алигьери: самое жаркое место в аду уготовано тем, кто в период морального кризиса предпочел нейтралитет. Главное – выстоять в принципиальной борьбе за то, чтобы можно было называть себя Человеком, и продолжить свой род.

Что дальше?

Может быть, этот фильм для тех, кто на фоне возникшего кризиса стал выезжать за границу три раза в год вместо пяти, и очень переживает по этому поводу. Или для тех, кто сможет сформировать «51 процент» вместо семидесяти трех, огорчив неожиданным выбором заигравшихся кукловодов.

Безусловно, это лента для тех, кто пока в принципе не в курсе происходящих событий. И возникает вопрос, а что дальше? Что делать после того, как все ознакомятся с беспристрастным взглядом на, происходящее, без оценок и интерпретаций, вооружившись только фактами?

Что делать после того, как появятся люди, реально готовые изменить ситуацию к лучшему? Один из героев фильма, перенесший гибель супруги, ранение дочери и свое собственное, упоминает опыт Израиля, спецслужбы которого спустя десятилетия находят и карают преступников, не находя возможности для прощения.

Вопрос открыт. Приходится слышать с телеэкранов, от условных оппонентов, что украинские вооружённые формирования «не могут обстреливать мирное население». Это хорошо характеризует того, кто искренне в это верит. Но факты – упрямая вещь.

Прежде всего, нужно изменить национальное самосознание и не позволить героизацию преступных элементов. Во время Великой Отечественной войны генерал Н.Ф.Ватутин освобождал Украину от фашистов, убивших миллионы мирных украинцев, и был смертельно ранен в перестрелке с диверсионной группой УПА. И кого сейчас возводят на пьедестал? Правда прежде всего, а верные решения обязательно возникнут, в чем и будет лепта создателей фильма «Дети Донбасса». Это не та лента, перед которой можно сказать «приятного просмотра», но она просто необходима.

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