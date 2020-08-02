"Комсомолка" помогла объединиться семье дончан

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:11:48+03:00

Коронавирусные ограничения, закрытые границы, бюрократические проволочки и обсервация остались у этой семьи позади

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История семьи Москаленко была рассказана «Комсомолкой» и привлекла к себе внимание многих.

Родители Алины Москаленко еще в марте уехали к старенькой маме в Авдеевку, откуда все они родом. На территорию, которая находится под Украиной. А их дочь, у которой ДЦП и эпилепсией, решено было оставить дома - дорогу бы она не выдержала.

Однако разлука затянулась на долгих четыре месяца. Не единожды семья подавала заявки на въезд в штаб, но получала отрицательные ответы. Дело осложнялось тем, что прописка у семьи авдеевская, а адресные справки стали просроченными еще в апреле.

В дело вместе с "КП" вмешались донецкий волонтер Андрей Лысенко и депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. Андрей собрал все необходимые документы и лично отвез их в штаб, семья Москаленко наконец-то попала в списки на выезд.

Семья Москаленко прошла 2-х недельную обсервацию в одной из клиник ДНР и снова вместе.

Тем временем, 3 августа на КПВВ «Еленовка» будет организован очередной гуманитарный коридор для въезда и выезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU