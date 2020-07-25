2020-07-25T21:18:17+03:00
Политика

ВСУ обстреляли пригород Донецка из 120-миллиметровых минометов

По поселку Яковлевка киевские силовики выпустили 15 мин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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По Яковлевке ВСУ выпустили 15 минПо Яковлевке ВСУ выпустили 15 минФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Вечером, 25 июля, украинские вооруженные формирования открыли огонь по пригороду Донецкой Народной Республики. Под обстрел попал поселок Яковлевка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 19.10 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению Авдеевка - село Яковлевка, выпущено 15 мин из 120-миллиметрового миномета, - говорится в сообщении.

Напомним, что утром, июля, киевские силовики обстреляли окраины Донецка. Под обстрел попали поселок Опытное и район аэропорта. За прошедшие сутки вооруженные украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 151 боеприпас. Под огнем украинских силовиков оказались район аэропорта и село Петровское на донецком направлении, а также окрестности сел Новоласпа и Белая Каменка на мариупольском направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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