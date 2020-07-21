За Горловку и Васильевку: Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ
Вчера украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под обстрелы попали Васильевская насосная станция и поселки шахт «Октябрьская», 6/7 и Широкая Балка.
Военнослужащие Народной милиции ДНР дали ответный огонь. Противник понес потери. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
— Противник понёс потери, по предварительной информации, в 54 бригаде один боец тяжело ранен, в 35 бригаде один погиб, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что в результате вчерашних активных действий ВСУ в населенном пункте 6/7 было прямое попадание снаряда в жилой дом. К счастью, обошлось без жертв. А персонал Васильевской насосной станции вынужден был спрятаться на время обстрела в укрытии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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