Обстрел тяжелым продолжается: Есть прямое попадание снаряда ВСУ в жилой дом в Горловке

20 Июль 2020 2020-07-20T20:01:22+03:00

Вынесло двери и пробита кровля. Обошлось без жертв

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Вечером украинские силовики открыли огонь по поселку 6/7, что находится под Горловкой. Зафиксировано прямое попадание снаряда ВСУ в жилой дом. В результате, вынесло двери и пробита кровля. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом в социальных сетях сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

— Посёлок 6/7. Забайкальская, 4. Прямое в дом миной120-й. Вынесло двери, пробита кровля. Дом жилой, без пострадавших, — говорится в сообщении.

Приходько уточнил, что «обстрел тяжелым продолжается». Мэр призывает местных жителей быть предельно острожными, поскольку по поселку еще работает снайпер.

По оперативным данным Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня известно, что всего по поселку 6/7 было выпущено 10 гранат. Обстрел ведется со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Шумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU