Макеевчанина осудили на пять лет за сотрудничество с СБУ

20 Июль 2020 2020-07-20T19:17:50+03:00

Его завербовали еще в 2017 году за участие в террористической деятельности

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Жителя Макеевки осудили на пять лет за сотрудничество с СБУ и участие в террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

— По заданию иностранной разведки фигурант уголовного дела осуществлял террористическую деятельность на территории ДНР, а также выполнял задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности ДНР, — говорится в сообщении. — Буденновским межрайонным судом Донецка вынесен обоснованный приговор, согласно которому подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы.

Его завербовали еще в мае 2017 года. Он работал на СБУ до сентября. На сотрудничество с украинской разведкой он пошел для наживы. В СБУ ему пообещали беспрепятственно осуществлять пассажирские перевозки через линию разграничения на КПП «Марьинка».

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ИСТОЧНИК KP.RU