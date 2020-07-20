Макеевчанина осудили на пять лет за сотрудничество с СБУ
Жителя Макеевки осудили на пять лет за сотрудничество с СБУ и участие в террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.
— По заданию иностранной разведки фигурант уголовного дела осуществлял террористическую деятельность на территории ДНР, а также выполнял задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности ДНР, — говорится в сообщении. — Буденновским межрайонным судом Донецка вынесен обоснованный приговор, согласно которому подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы.
Его завербовали еще в мае 2017 года. Он работал на СБУ до сентября. На сотрудничество с украинской разведкой он пошел для наживы. В СБУ ему пообещали беспрепятственно осуществлять пассажирские перевозки через линию разграничения на КПП «Марьинка».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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