2020-07-18T14:59:56+03:00
Политика

Очередная провокация: Верховная рада Украины по-новому разделила территорию Донбасса

Украинские власти вместо урегулирования конфликта занимаются «перекройкой» региона
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На Украине по-своему решили разделить границы районов в Донбассе. Фото ГПСУНа Украине по-своему решили разделить границы районов в Донбассе. Фото ГПСУ
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Верховная Рада приняла за основу и в целом постановление Кабинета министров о создании новых районов в Донбассе. В Донецкой и Луганской областях будет всего 16 районов. В том числе депутаты поделили по-своему и нынешнюю территорию ДНР и ЛНР.

В Донецкой области появятся 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский. Из них пять находятся на территории, подконтрольной украинской власти. И три района - на территории, которая сейчас относится к ДНР, - Горловский, Донецкий, Кальмиусский.

Так выглядела Донецкая область до начала войны. Фото: ДонОГА

Так выглядела Донецкая область до начала войны. Фото: ДонОГА

В Луганской области – также 8 районов: Алчевский, Должанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский. И тоже – с учетом территории ЛНР.

Абсурдность такого решения заключается в том, что власти ДНР считают территорией Республики всю Донецкую область в границах мая 2014 года. Ведь референдум о независимости ДНР проходил во всем регионе. Такая же позиция и у руководства ЛНР.

- На территории Донбасса продолжается вооруженный конфликт, Минские соглашения не выполняются Киевом. И новое территориальное деление с последующими местными выборами в райсоветы лишь усугубят ситуацию, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Сначала надо было принять закон об особом статусе Донбасса, согласовав его с ДНР и ЛНР. Но власти Украины целенаправленно игнорируют диалог с республиками, в одностороннем порядке принимают решения, которые ведут к замораживанию конфликта.

Так украинские власти хотят поделить Донецкую область сейчас. Фото: ДонОГА

Так украинские власти хотят поделить Донецкую область сейчас. Фото: ДонОГА

В частности, на днях Верховная рада приняла проект постановления о проведении местных выборов. Депутаты решили, что местные выборы на нынешней территории ДНР и ЛНР будут назначены отдельным законом при условии вывода всех вооруженных формирований, взятия под контроль границы с Россией, восстановления конституционного строя по-украински. В то время, как Минские соглашения определяют, что передача границы начинается на следующий день после выборов и заканчивается после полного политического урегулирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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