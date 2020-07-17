2020-07-17T21:22:19+03:00
Общество

В ДНР законодательно закрепили статус вынужденного переселенца

Документ призван защищать права и свободы переселенцев в Республике
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР законодательно закрепили статус вынужденного переселенцаВ ДНР законодательно закрепили статус вынужденного переселенцаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сегодня, 17 июля, парламентарии Народного Совета ДНР закрепили на законодательном уровне статус вынужденного переселенца.

- Законопроектом определяются основания и порядок получения статуса вынужденного переселенца. Решением вопроса о признании физического лица вынужденным переселенцем будут заниматься комиссии по делам вынужденных переселенцев при советующих местных администрациях. Законопроект устанавливает определенные права и обязанности, как в отношении лиц, уже получивших статус вынужденного переселенца, так и тех из них, кто получил лишь свидетельство о регистрации ходатайства о признании физического лица вынужденным переселенцем, – сообщил председатель комитета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

Документ устанавливает экономические, социальные и правовые гарантии защиты переселенцев, их прав и свобод на территории Республики. Он будет гарантировать право на получение медицинской помощи, социальных льгот и выплат. Также переселенцам будет оказываться содействие в восстановлении или получении документов, в поиске работы.

Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу на следующий день после его опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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