2020-07-17T19:39:05+03:00
Общество

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге

В его основе - исторические факты и воспоминания участницы Великой Отечественной войны Людмилы Шевчук
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризмаВ Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма
Изменить размер текста:

Исторический квест «Курская дуга», посвященный 77-летию Битвы на Курской дуге, прошел в Донецком ботаническом саду. В нем участвовала молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

Квест состоял из пяти точек, на каждой нужно было выполнить задания. На первой точке участникам предстояло с помощью семафорной азбуки и азбуки Морзе передать сообщение. На второй - попасть бумажными снарядами в макеты танков. На третьей точке участникам нужно было пройти полосу препятствий. На четвертой - ребята примеряли на себя роль медика. А на последней пятой точке команды должны были расставить мины, согласно исторической справке. На каждой точке было закреплено по два-три волонтера.

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

- В основу квеста легли реальные исторические факты и воспоминания участницы Великой Отечественной войны Людмилы Шевчук, ныне проживающей в Республике Татарстан, - сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма.

Первое место заняла команда «150/200», второе - команда от Школы Добровольцев «Бумеранг» и третье – команда «282-я Историческая бригада» от Исторического факультета Донецкого национально университета.

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

Квест приурочили к Году Великой Победы. Он был организован Центром развития молодежных инициатив Республики совместно с Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

77 лет назад, 12 июля 1943 года, проходило величайшее танковое сражение - бой под Прохоровкой, во время битвы на Курской дуге, которое по своим масштабам и результатам является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ребят выдернули с передовой» В Донецке прошли отборочные схватки по самбо в сборную ДНР

Лучшие бойцы отправятся на сборы в Керчь и другие российские города (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода
Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). Сайт kp.ru публикует полную версию второй части беседы [видео, эксклюзив kp.ru]
Сибирское отделение РАН объединит 14 институтов для исследования Арктики
Группа ученых из Российской академии наук планирует изучить экологическую среду российской Арктики, чтобы представить предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для работы промышленных компаний
Новости 24
В Донецке расцвели экзотические растения Средиземноморья
Почти 10 тысяч жителей ДНР подали документы на пересечение границы с Россией, ЛНР и Украиной
Четыре украинских военных умерли во время испытания на них американской вакцины от коронавируса
Военные ДНР отбили новую вылазку украинских диверсантов возле Широкино
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 45 боеприпасов
От коронавируса в ДНР за сутки выздоровели 12 человек
Стали известны подробности ДТП под Липецком, в котором пострадали жители ДНР
17 июля в Луганске пройдут ливни
На сторону ДНР перешел еще один украинский военнослужащий
Есть пострадавшие: автобус, ехавший из Донецка в Санкт-Петербург, попал в ДТП под Липецком
«Ребят выдернули с передовой»: В Донецке прошли отборочные схватки по самбо в сборную ДНР
Погода в Луганске на день: 17 июля - гроза и штормовое предупреждение
Погода в Донецке на день: Вечером 17 июля ожидается сильный дождь
На Украине признали, что у Донбасса есть единственный источник питьевой воды – и даже его обстреливают ВСУ
Киев перебросил снайперов на передовую в Донбасс
В Донецке стали доступны тесты ПЦР на коронавирус
17 июля на один день открывается контрольно-пропускной пункт «Еленовка»
Анонимы сообщили о минировании зданий Донецка и Макеевки – полиция ДНР проверяет информацию