Исторический квест «Курская дуга», посвященный 77-летию Битвы на Курской дуге, прошел в Донецком ботаническом саду. В нем участвовала молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

Квест состоял из пяти точек, на каждой нужно было выполнить задания. На первой точке участникам предстояло с помощью семафорной азбуки и азбуки Морзе передать сообщение. На второй - попасть бумажными снарядами в макеты танков. На третьей точке участникам нужно было пройти полосу препятствий. На четвертой - ребята примеряли на себя роль медика. А на последней пятой точке команды должны были расставить мины, согласно исторической справке. На каждой точке было закреплено по два-три волонтера.

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

- В основу квеста легли реальные исторические факты и воспоминания участницы Великой Отечественной войны Людмилы Шевчук, ныне проживающей в Республике Татарстан, - сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма.

Первое место заняла команда «150/200», второе - команда от Школы Добровольцев «Бумеранг» и третье – команда «282-я Историческая бригада» от Исторического факультета Донецкого национально университета.

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

Квест приурочили к Году Великой Победы. Он был организован Центром развития молодежных инициатив Республики совместно с Региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

В Донецке молодежь провела квест, посвященный Курской дуге. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

77 лет назад, 12 июля 1943 года, проходило величайшее танковое сражение - бой под Прохоровкой, во время битвы на Курской дуге, которое по своим масштабам и результатам является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

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