2020-07-17T09:56:11+03:00
Спорт

«Ребят выдернули с передовой»: В Донецке прошли отборочные схватки по самбо в сборную ДНР

Лучшие бойцы отправятся на сборы в Керчь и другие российские города
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке прошли отборочные схватки по самбо в сборную ДНР. Фото: ЦСКАВ Донецке прошли отборочные схватки по самбо в сборную ДНР. Фото: ЦСКА
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В Донецке на РСК «Олимпийский» прошли учебно-тренировочные схватки по самбо и боевому самбо. Бойцы демонстрировали хорошую подготовку, решительность и смелость.

- В тренировке приняли участие 150 спортсменов по спортивному самбо (от 12 лет и старше) и 35 – по боевому (старше 15 лет). На ковер вышли и 12 военнослужащих, трое из них – из командного состава разных воинских частей и соединений. В прямом смысле ребят выдернули с передовой, особого времени на подготовку не было, но они выступили достойно, – заявил «КП» подполковник Владимир Ткачук, председатель правления ЦСКА ДНР.

Андрей Трубачев, 19-летний военнослужащий, приехал на схватки по боевому самбо с военного полигона.

- Раньше занимался единоборствами, решил вернуться. Планирую участвовать в соревнованиях по армейскому троеборью. Вообще моя главная спортивная мечта – стать профессиональным спортсменом, - сказал Трубачев.

В схватках приняли участие лучшие спортсмены из детско-юношеских школ, спортклубов со всей Республики, а также спортсмены Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) ДНР и СКА из городов Енакиево, Горловки и Донецка. По итогам отобраны участники сборной ДНР по спортивному и боевому самбо. Их отправят на сборы в Керчь и другие города России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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